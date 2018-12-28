При усилении продаж в Штатах не выстоят и развивающиеся рынки - ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2327,81 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2380 пунктов, указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 105000 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 108000 и 110000 пунктов.

"На данном этапе развивающиеся рынки, включая российский, проявляют относительную устойчивость к внешнему негативу. Однако предел прочности не безграничен, и при усилении продаж в Штатах не выстоят и они. Если же посмотреть на перспективы российской экономики, то в 2019 году каких-то позитивных тенденций, на мой взгляд, ждать не стоит. Уже ставшее трендом повышение разнообразных акцизов, налогов и сборов, спад деловой активности, дорогие кредиты и ослабленный рубль поставили российский бизнес, работающий на внутреннем рынке, на грань выживания, вынуждая предприятия вместо инвестирования в новые проекты идти по пути оптимизации, из-за чего рост отечественного экономики в 2019 году может составить от 0,5% до 1%, курс национальной валюты будет находиться в диапазоне 65-75 с возможным выходом к отметке 80 по отношению к доллару, а инфляция приблизится к двузначной отметке", - полагает Сергей Дроздов.