Рынок акций в пятницу будет консолидироваться на уровнях немногим выше 1050 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Внешний фон к открытию торгов выглядит умеренно-благоприятным, но высокая активность покупателей перед длительными новогодними каникулами маловероятна - более вероятным сценарием на ближайшие две торговых сессии является консолидация немногим выше уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Продолжение повышения цен на золото и сравнительно низкая доходность по казначейским облигациям США (ниже 2.8% по 10-летним бумагам) указывают на сохранение глобального спроса на "защитные активы". На валютном рынке в начале торгов возможна небольшая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне снижения курса доллара к корзине мировых валют", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.