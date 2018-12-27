Подъем рынка акций в четверг был ослаблен вернувшимся пессимизмом в Европе и США, лидировал РусАл

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за подъемом мировых площадок накануне, но к закрытию торгов "быков" сдержал вернувшийся пессимизм на западные торговые площадки (снизилась Европа, Штаты и нефть); индекс МосБиржи подрос к 2330 пунктам за счет ослабления рубля, при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусАла" на ожиданиях скорого снятия с компании санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2327,81 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1056,61 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар подорожал до 69,4 рубля (+0,71 рубля).

Акции "РусАла" выросли на 3% (до 29,3 рубля) вслед за ростом бумаг на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что председатель совета директоров компании Маттиас Варниг покинул свой пост. Планируется, что его преемник будет избран на следующем заседании совета директоров "РусАла" 27 декабря. Уход М.Варнига и избрание независимого директора в качестве председателя совета директоров "РусАла" были одним из условий соглашения с OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) о снятии санкций с алюминиевой компании.

Также выросли в четверг бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Просели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,3%, до 344 рублей) с учетом расчетов "Т+2" (отсечка реестра 28 декабря, дивиденды - 22,05 рубля на акцию).

Индексы в США накануне взлетели на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года. В результате рынок акций более чем компенсировал падение в прошедший сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит. Несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Следом за США в четверг раллировала фондовая Азия (Япония выросла на 3,9%, Китай просел на 0,6%) на фоне известий агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники, что США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января. По информации агентства, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

Между тем, в Европе после утреннего роста возобновился откат (CAC40, FTSE, DAX снижаются на 1-2,8%), также развернулась вниз Америка (индекс S&P 500 упал на 1,8%).

Вышедшая в четверг статистика Conference Board оказалась негативной: индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до минимальных с июля 128,1 пункта при прогнозах сокращения до 133,7 пункта.

На нефтяном рынке цены в четверг также корректируются вниз после максимального за 2 года взлета накануне, но стоимость Brent осталась на $1,5 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $53,99 за баррель (-1,4% и +7,9% в среду), февральская цена WTI - $45,5 за баррель (-1,6% и +8,6% накануне).

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером.

Как отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич, бурный рост индексов в США и нефти накануне больше похожи на технический отскок при отсутствии крупных игроков. Предновогодний рынок очень резко реагирует на новости, так как на нем остается все меньше инвесторов и все больше спекулянтов. Однако часто к концу праздников котировки возвращаются примерно к тем же уровням, откуда и началось бурное движение. Только с началом нового года и возвращением крупных игроков на рынки можно будет говорить о формировании нового тренда или развитии старого.

Другими словами, нефть и фондовый рынок могут вернуться к снижению в первые недели 2019 года, если внезапно не появятся верные признаки роста спроса на нефть и ускорения глобального роста, либо если в ОПЕК+ не объявят об еще более резком сокращении добычи, считает аналитик.

По словам аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, вряд ли поводом для мощного подъема акций в США накануне стали лишь высказывания Д.Трампа об "отличных возможностях" для покупки американских акций в условиях сильной экономики - здесь скорее сработал технический фактор.

В фокусе внимания инвесторов остается ситуация с федеральным бюджетом США. В четверг состоится заседание Сената, и если демократы не согласятся внести в документ расходы на строительство стены на границе с Мексикой ($5 млрд), то есть риски, что "шатдаун" продолжится и в 2019 году. Это может спровоцировать нервозность на рынке.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ в четверг подрос благодаря эпическому взлету американских индексов и корректировке цен на нефть, основным локомотивом выступили акции нефтяников за исключением бумаг "Газпром нефти" из-за отсечки дивидендов. Рост показали акции "Мегафона" (MOEX: MFON) на объявлении параметров выкупа у миноритарных акционеров (цена выкупа 659,26 рублей за штуку), также продолжили подъем бумаги "Полюса" на фоне многомесячных максимумов по золоту.

Слабость рубля объясняется завершением налогового периода, ростом спроса на валюту перед периодом массовых отпусков, а также ослаблением сырьевых валют на глобальном рынке. Подобная ситуация может сохраниться до конца года, но в I квартале все же ожидаются попытки возврата доллара в район 65-66 руб./$1.

Резкие подъемы характерны для "медвежьих" рынков. Европейские площадки даже не успели полноценно воспользоваться отскоком Wall Street, как их отправили в красный сектор. Проблемы рынков никуда не исчезли, но продолжают лишь концентрироваться - рост ставок в долларе, дисбалансы в секторах и отсутствие свежих денег делает рынки уязвимыми, считает аналитик.

На нефтяном рынке сохраняются страхи избытка предложения, которое начнет постепенно сокращаться лишь с января будущего года в рамках решения ОПЕК+. Reuters пишет о том, что частные иранские компании почти не испытывают проблем с реализацией нефти. Поддержкой котировкам может стать американская статистика. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 2,7 млн баррелей.

Появились слухи о том, что в Белом доме рассматривают возможность принятия предписания чрезвычайного характера, которое запретит американским организациям и компаниям использовать оборудование Huawei и ZTE с начала будущего года. Если это произойдет, то подобные действия вряд ли будут способствовать плодотворности переговоров США и Китая по торговым вопросам. Соответственно, индексы в США вернулись к снижению, а на российском рынке топливом для роста индекса МосБиржи послужило ослабление рубля, считает А.Кочетков.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, частичное закрытие правительства в США, которое остается одним из главных предновогодних раздражителей глобальных рынков, продолжается уже пять дней без каких-либо признаков прорыва, сотни тысяч американских федеральных работников почувствовали, что дело пахнет затяжным противостоянием. Как утверждают представители республиканской партии в Сенате, президент Д.Трамп и лидеры демократической партии в Конгрессе в настоящее время вообще не ведут прямых переговоров.

Что касается американского рынка акций, то главный вопрос в том, стали ли оценки активов достаточно привлекательными, чтобы компенсировать весь поток негатива, который сполна вылился в последние месяцы уходящего года. В последнюю торговую неделю года пока не видно, чтобы объемы операций способствовали бы понятной аргументации причин возможного разворота вверх. Поэтому произошедшее в среду можно назвать банальным отскоком и возможностью закрыться для многих американских инвесторов без чудовищных убытков, которые им "подарил" декабрь, считает В.Рожанковский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+7,7%), "ЗИЛа" (+7,3%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+6,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,1%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+5,1%), GDR Rus Agro (+4,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,7%).

Подорожали бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,5%, до 0,164 руб.) в отсутствие новостей при рекордном обороте торгов на бирже - 8,01 млрд рублей, из которых крупнейшими стали две сделки объемом 5,389 млрд руб. и 2,553 млрд рублей по цене 0,14 рубля за акцию каждая.

Подросли на корпоративных новостях акции "Мегафона" (+2,5%, до 638,9 рубля) - дочернее ООО "Мегафон Финанс" направило обязательное предложение о приобретении 131 212 843 обыкновенных акций "Мегафона" по 659,26 рубля за ценную бумагу. Срок принятия обязательного предложения - 70 дней с момента его получения, с 28 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года включительно.

Подешевели акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,111 млрд рублей (из них 8,821 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).