Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительны на фоне низкой активности торгов

Москва. 27 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг незначительны на фоне низкой активности торгов из-за отсутствия крупных игроков, продолжающих праздновать Рождество. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) после заметного ценового снижения накануне 27 декабря демонстрируют восстановительный рост (приблизительно такой же по масштабам, как и предыдущее падение).

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 18 базисных пунктов по отношению к закрытию 26 декабря и составила 109,44% от номинала, что соответствует доходности 4,33% годовых (рост на 5 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 13 базисных пунктов и составила 98,51% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 2,54% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 10 пунктов и составил 179 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 14 базисных пунктов - до 105,69% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,45% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 102,64% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 5,42% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 19 базисных пунктов по отношению к 26 декабря - до 99,26% от номинала, что соответствует доходности 4,87% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 27 базисных пунктов, до 102,05% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 4,39% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 30 базисных пунктов - до 93,6% от номинала, что соответствует доходности 5,705% годовых (рост на 2 базисных пункта); а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 16 базисных пунктов, до 95,27% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,94% годовых).

"Несмотря на то, что сегодня в Великобритании должен был быть первый полноценный рабочий день после Рождественских праздников, активность торгов оказалась крайне низкой. Причем в основном торговые операции совершались до 15:00 МСК, после чего большинство брокеров в Лондоне ушли отдыхать, то есть по факту сегодняшний день оказался укороченным. В итоге ценовая динамика в целом была нейтральной, часть бумаг немного подешевела, а часть - подросла в цене. Но все это не показательно, так как объемы пока очень низкие. Возможно, завтрашний день будет более активным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Сейчас мы видим, что многие рынки тонкие и низколиквидные, поэтому появление на рынке одного более или менее крупного заказа может привести к резким скачкам. Показательным в этом плане выглядят два последних торговых дня на биржах США: 24 декабря все сильно упало, а вчера - все так же резко отросло. Аналогичные резкие скачки наблюдаются и на нефтяных площадках. В торгах сейчас участвуют лишь самые рисковые и смелые игроки, крупные инвесторы пока находятся вне рынка", - отметил Р.Пшонковский.