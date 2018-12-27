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27 декабря 2018 года 18:15
Ожидания роста ставок ограничивают интерес локальных игроков к ОФЗ - Промсвязьбанк
В 3 кв. 2018 г. средний уровень доходности 2-летних ОФЗ составил 7,9%, 10-летних – 8,68%. По сравнению со 2 кв.2018 г. доходность 2-лених ОФЗ выросла на 30 б.п., 10-летних на 40 б.п., констатируют эксперты Промсвязьбанка. Давление на рынок рублевых облигаций оказала совокупность внешних и внутренних факторов. Продажи ОФЗ со стороны нерезидентов проходили на фоне снижения цен на нефть и сохранения санкционных рисков. Общее ослабление спроса глобальных инвесторов на локальные облигации развивающихся стран происходит в результате ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, усиления торгового протекционизма США, ожиданий замедления темпов роста мировой экономики в 2019 г. Из внутренних факторов отмечены рост стоимости фондирования российских банков и сокращение профицита ликвидности. "В 2019 г. мы прогнозируем, что давление внешних факторов на рынок рублевых облигаций сохранится, - прогнозируют аналитики банка. - В марте-апреле Конгресс США может рассмотреть закон о санкциях на российский госдолг. ФРС и ЕЦБ, скорее всего, продолжат ужесточение монетарной политики. Спрос на ОФЗ со стороны российских игроков будет низким изза удорожания фондирования, ускорения инфляции. Кроме того, давление на цены ОФЗ будут оказывать ожидания увеличения предложения нового госдолга. В 2019 г. Минфин планирует увеличение внутренних заимствований на 1,8 трлн руб., в 2020 г. – на 1,9 трлн руб. В 2019 году наш базовый прогноз предполагает рост доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 9,00% - 9,20% годовых. Реализация санкционных рисков и полное выполнение плана внутренних заимствований могут привести к росту доходности 10-летних ОФЗдо 10 – 11%".
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27 декабря 2018 года 19:36
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за подъемом мировых площадок накануне, но к закрытию торгов "быков" сдержал вернувшийся пессимизм на западные торговые площадки (снизилась Европа, Штаты и нефть); индекс МосБиржи подрос к 2330 пунктам за счет ослабления рубля, при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусАла" на ожиданиях скорого снятия с компании санкций США. читать дальше
.27 декабря 2018 года 19:23
Москва. 27 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг незначительны на фоне низкой активности торгов из-за отсутствия крупных игроков, продолжающих праздновать Рождество. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) после заметного ценового снижения накануне 27 декабря демонстрируют восстановительный рост (приблизительно такой же по масштабам, как и предыдущее падение). читать дальше
.27 декабря 2018 года 17:35
"Российский рынок в целом фундаментально недооценен и сочетает в себе самую высокую дивидендную доходность и самые низкие оценки по мультипликаторам относительно аналогов, - указывают аналитики Промсвязьбанка. - Сравнивая по мультипликатору P/E российский и бразильский индекс Bovespa, мы отмечаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:01
"Благодаря эпическому взлёту американских индексов и корректировке цен на нефть отечественный рынок торгуется в "плюсе". Основной вклад, что вполне ожидаемо, вносят бумаги нефтегазового сектора. Исключением являются бумаги "Газпром нефти", которые торгуются первый день без дивидендов. Ситуация на... читать дальше
.27 декабря 2018 года 15:40
Москва. 27 декабря. Доллар США развернулся вверх после непродолжительного снижения на старте торгов и уверенно повышается, евро ускорил рост на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновления падения цен на нефть. читать дальше
.27 декабря 2018 года 15:21
"Российский рынок, не успевший вчера отыграть весь позитив на американских площадках и в нефти, сегодня растет. Тем не менее, рост мог бы быть и более ощутимым, но инвесторы предпочитают сохранять осторожность. Пока у них нет уверенности, что покупки на внешних рынках продолжатся, смущает и... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:46
Вполне вероятно коррекционное восстановление рубля в ближайшие месяцы в район 63-65 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Несмотря на масштабное снижение нефтяных котировок в 4 кв. 2018 г., российский рубль, согласно нашей модели, на текущий момент несколько недооценен относительно фундаментально обоснованных значений, примерно на 5-7%. Недооценка рубля обоснована рисками обострения в 2018 г. санкционной истории,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:38
Во второй половине четверга индекс МосБиржи снизится до 2320 пунктов на негативном внешнем фоне - Dukascopy Bank SA
"К середине торговой сессии четверга темпы роста российских индексов акций замедлились. Так, индекс МосБиржи последовал вниз за акциями нефтегазовых компаний, отступив тем самым от отметки 2340 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля марки Brent опустилась до $53,4. Падение стоимости нефтяных... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась преимущественно негативная динамика, а индексы... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:22
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:10
"Рубль сократил потери в основных валютных парах благодаря восстановлению нефтяных цен и улучшению настроений инвесторов на глобальных рынках. Накануне после открытия торгов в США (европейские площадки оставались закрытыми по случаю празднования Рождества) заметно улучшился внешний фон. Фондовые... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:49
" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%.... читать дальше
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