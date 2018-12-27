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Главная / Мнения аналитиков / Полная фундаментальная оценка индекса МосБиржи составляет 2931 пункт - Промсвязьбанк
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27 декабря 2018 года 17:35
Полная фундаментальная оценка индекса МосБиржи составляет 2931 пункт - Промсвязьбанк
"Российский рынок в целом фундаментально недооценен и сочетает в себе самую высокую дивидендную доходность и самые низкие оценки по мультипликаторам относительно аналогов, - указывают аналитики Промсвязьбанка. - Сравнивая по мультипликатору P/E российский и бразильский индекс Bovespa, мы отмечаем, что индекс МосБиржи почти в два раза дешевле своего аналога. Это во многом связано со структурой индекса и его асимметрией в пользу нефтегазового сектора (51%), бумаги которого существенно недооценены рынком, например, Газпром. Если привести индексы к единой структуре (индекс Bovespa более диверсифицирован), то дисконт сокращается до 35%. Инвесторы по-прежнему считают российский рынок высокорискованным активом, в связи с чем отток капитала продолжается, а рынок остается малоликвидным. Это связано, в первую очередь, с распродажами на ЕМ, но, отчасти, и с сохранением санкционного давления. Мы считаем, что санкционная премия рынка, которая уже снизилась к концу года до примерно 5%, ввиду более сдержанных ожиданий по санкциям, вряд ли будет сокращаться дальше в 2019г". Согласно текущим оценкам экспертов банка, полная фундаментальная оценка индекса МосБиржи составляет 2931 пункт (по состоянию на 21.12.18.) Среди секторов наибольший фундаментальный потенциал роста имеют бумаги финансового сектора, электроэнергетики, нефтегаза, телекомы и отдельные истории в горнодобывающем секторе и металлургах. В нефтегазовом секторе по upside potential выделяются привилегированные акции Башнефти, характеризующиеся высоким дивидендным доходом, и Сургутнефтегаз. Привлекательным аналитикам Промсвязьбанка представляется Газпром: внешний спрос на газ устойчив, компания проходит пик инвестиционного цикла и, вероятно, увеличит дивиденды. В горнодобывающем сегменте свой потенциал не реализовали акции Полюса; в металлургах, на взгляд специалистов банка, интересная идея - акции ММК. "Несмотря на высокий фундаментальный потенциал роста, для ТМК определяющим является спрос в Америке и параметры новой инвестиционной стратегии, которая будет опубликована весной, что, на наш взгляд, ограничит возможности для снижения дисконта к фундаментальной цене, - отмечается в обзоре банка. - Заметно недооцененными смотрятся, исходя из нашего экономического прогноза, внутренние сектора, ориентированные на внутренний спрос, во главе с ВТБ, Сбербанком, Интер РАО, Аэрофлотом и Магнитом. Привлекательны «дивидендные истории» в добыче полезных ископаемых, металлах и телекомах: например, Алроса, МТС, Ростелеком. Невысокий upside по НорНикелю, несмотря на высокую дивидендную доходность, обусловлен нашим весьма консервативным взглядом на ближайшие перспективы цен на никель и медь".
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27 декабря 2018 года 19:36
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за подъемом мировых площадок накануне, но к закрытию торгов "быков" сдержал вернувшийся пессимизм на западные торговые площадки (снизилась Европа, Штаты и нефть); индекс МосБиржи подрос к 2330 пунктам за счет ослабления рубля, при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусАла" на ожиданиях скорого снятия с компании санкций США. читать дальше
.27 декабря 2018 года 19:23
Москва. 27 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг незначительны на фоне низкой активности торгов из-за отсутствия крупных игроков, продолжающих праздновать Рождество. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) после заметного ценового снижения накануне 27 декабря демонстрируют восстановительный рост (приблизительно такой же по масштабам, как и предыдущее падение). читать дальше
.27 декабря 2018 года 18:15
В 3 кв. 2018 г. средний уровень доходности 2-летних ОФЗ составил 7,9%, 10-летних – 8,68%. По сравнению со 2 кв.2018 г. доходность 2-лених ОФЗ выросла на 30 б.п., 10-летних на 40 б.п., констатируют эксперты Промсвязьбанка. Давление на рынок рублевых облигаций оказала совокупность внешних и... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:01
"Благодаря эпическому взлёту американских индексов и корректировке цен на нефть отечественный рынок торгуется в "плюсе". Основной вклад, что вполне ожидаемо, вносят бумаги нефтегазового сектора. Исключением являются бумаги "Газпром нефти", которые торгуются первый день без дивидендов. Ситуация на... читать дальше
.27 декабря 2018 года 15:40
Москва. 27 декабря. Доллар США развернулся вверх после непродолжительного снижения на старте торгов и уверенно повышается, евро ускорил рост на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновления падения цен на нефть. читать дальше
.27 декабря 2018 года 15:21
"Российский рынок, не успевший вчера отыграть весь позитив на американских площадках и в нефти, сегодня растет. Тем не менее, рост мог бы быть и более ощутимым, но инвесторы предпочитают сохранять осторожность. Пока у них нет уверенности, что покупки на внешних рынках продолжатся, смущает и... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:46
Вполне вероятно коррекционное восстановление рубля в ближайшие месяцы в район 63-65 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Несмотря на масштабное снижение нефтяных котировок в 4 кв. 2018 г., российский рубль, согласно нашей модели, на текущий момент несколько недооценен относительно фундаментально обоснованных значений, примерно на 5-7%. Недооценка рубля обоснована рисками обострения в 2018 г. санкционной истории,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:38
Во второй половине четверга индекс МосБиржи снизится до 2320 пунктов на негативном внешнем фоне - Dukascopy Bank SA
"К середине торговой сессии четверга темпы роста российских индексов акций замедлились. Так, индекс МосБиржи последовал вниз за акциями нефтегазовых компаний, отступив тем самым от отметки 2340 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля марки Brent опустилась до $53,4. Падение стоимости нефтяных... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась преимущественно негативная динамика, а индексы... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:22
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:10
"Рубль сократил потери в основных валютных парах благодаря восстановлению нефтяных цен и улучшению настроений инвесторов на глобальных рынках. Накануне после открытия торгов в США (европейские площадки оставались закрытыми по случаю празднования Рождества) заметно улучшился внешний фон. Фондовые... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:49
" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%.... читать дальше
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