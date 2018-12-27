Рубль ускорил падение к доллару и евро на фоне возобновления снижения цен на нефть

Москва. 27 декабря. Доллар США развернулся вверх после непродолжительного снижения на старте торгов и уверенно повышается, евро ускорил рост на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновления падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 69,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 72,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,03 руб./EUR1, поднявшись на 1,025 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 86,14 копейки - до 73,74 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 декабря на 1,03 копейки, до 68,8762 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,57 копейки, до 78,388 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил падение к доллару и евро на дневных торгах в условиях возобновления снижения цен на нефть. В четверг после Рождественских праздников возобновились торги на основных европейских площадках, в силу чего падение рубля происходит на повышенных объемах.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Российские компании сами уходят от расчетов в долларах, сталкиваясь с проблемами в проведении платежей, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что проведение политики дедолларизации продолжится. "Встречаемся с компаниями. Компании, кстати, сами уже принимают такие решения - об отказе от расчетов в долларах, потому что сталкиваются с ограничениями в платежах. Кому это нужно?", - заявил А.Силуанов.

"Поэтому мы создаем условия для расчетов, в первую очередь в национальных валютах, в рублях. Это касается в первую очередь стран Евразийского экономического союза, стран постсоветского пространства. Расчеты в рублях растут каждый год", - добавил министр финансов. По его словам, с другими странами активно растут расчеты в евро, а с Китаем - в юанях.

А.Силуанов подчеркнул, что крупнейшие российские нефтегазовые компании должны представить планы в правительство о снижении зависимости от долларовых расчетов. "Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы - они уже, кстати, сокращают расчеты в долларах - по дальнейшим своим действиям", - сказал он, добавив, что этот процесс будет идти не в ущерб деятельности компаний.

Нефть эталонных марок дешевеет в четверг после рекордного за два года роста накануне, который эксперты называют отскоком, последовавшим за предрождественским обвалом.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК 27 декабря опустился на 1,66% - до $53,85 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 1,62% - до $45,42 за баррель.

В среду Brent взлетела в цене на 7,9%, WTI - на 8,6%. Во вторник торги не проводились из-за празднования католического Рождества, а в понедельник обе эталонные марки упали до минимума с июля 2017 года.

Столь резкие колебания цен на нефть в последнее время вызваны сниженными объемами торгов из-за праздников. При этом подъем нефтяного рынка получил поддержку от скачка фондовых индексов - основные американские индикаторы взлетели на 5-6%.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером.

"Перед новым годом трейдеры остаются осторожными, внимательно следя за появлением новых заголовков в США. Сохраняется неопределенность, связанная с закрытием правительства США и денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы. Трамп заявил, что частичное закрытие федерального правительства продлится до тех пор, пока не будет удовлетворено его требование о выделении средств на строительство стены на границе США и Мексики, хотя "шатдаун" не оказывает особого влияния на рублевые пары", - отмечает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"Рубль остается на небольшом расстоянии от достигнутых накануне локальных минимумов. Во второй половине дня можно ожидать ухудшения настроений в случае негативной динамики на биржах США, а главное - усиления падения нефтяных цен. Пока что рынки не покидает высокая волатильность", - подчеркивает аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали небольшие разнонаправленные изменения по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,9% и 8,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,26% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 8,71% годовых.