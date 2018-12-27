Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"

"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у продавцов фьючерсных контрактов Brent и WTI, поднял цену на "черное золото" к отметке $55. На данном этапе нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США, и только после того, как упадет волатильность за океаном, цена на нефть вернет зависимость от новостей отрасли", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.