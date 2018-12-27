У индекса МосБиржи есть шансы выкупить всю "медвежью технику" - БКС

"Российский рынок, не успевший вчера отыграть весь позитив на американских площадках и в нефти, сегодня растет. Тем не менее, рост мог бы быть и более ощутимым, но инвесторы предпочитают сохранять осторожность. Пока у них нет уверенности, что покупки на внешних рынках продолжатся, смущает и текущая коррекция американских фьючерсов и "черного золота". Объемы торгов остаются пониженными. В условиях резко улучшившегося фона у индекса МосБиржи есть шансы выкупить всю "медвежью технику" и вернуться выше важных уровней в 2320-2330 пунктов. Подъем и закрепление над этими отметками будет означать отмену сценария снижения с первыми ориентирами на 2240 пунктах", - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин.