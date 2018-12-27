Вполне вероятно коррекционное восстановление рубля в ближайшие месяцы в район 63-65 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Несмотря на масштабное снижение нефтяных котировок в 4 кв. 2018 г., российский рубль, согласно нашей модели, на текущий момент несколько недооценен относительно фундаментально обоснованных значений, примерно на 5-7%. Недооценка рубля обоснована рисками обострения в 2018 г. санкционной истории, реализацией «бюджетного правила» в РФ и общей неблагоприятной конъюнктурой для всех валют развивающихся стран", - указывают аналитики Промсвязьбанка.

По мнению экспертов банка, санкционные риски в следующем году сохраняются: на данный момент в Конгрессе США лежат два законопроекта, предусматривающие санкции к РФ за вмешательство в выборы (DETER Act и DASKA Act). Наиболее весомые ограничения, предусмотренные законопроектами, состоят в ужесточении санкций против российских госбанков, вплоть до запрета на расчеты в долларах (вероятность реализации этого сценария для наиболее крупных госбанков оценивается аналитиками промсвязьбанка как низкая) и санкций на новый госдолг (вероятность несколько выше, но, в то же время, текущие уровни доходности ОФЗ отчасти отражают возросшие риски). Помимо этого, США законодательно обязаны ввести второй раунд санкций за химоружие, но, на взгляд экспертов банка, данный блок ограничений - менее критичен.

Ожидания аналитиков Промсвязьбанка на 2019 г. заключают постепенное успокоение мировых рынков в первом полугодии следующего года, что вместе с с сезонно сильным счетом текущих операций в 1 кв. создает запас для коррекционного восстановления рубля в ближайшие месяцы в район 63-65 руб/долл.

"Однако наш консервативный взгляд на перспективы мировой экономики и финансовых рынков в целом по году заставляет

ожидать возобновления умеренного давления на рубль, и в базовом сценарии со 2 кв. мы ожидаем начала постепенного возвращения давления на рубль с целью на уровне 70 руб/долл. к концу года", - уточняют эксперты банка.