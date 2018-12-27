Евро пока игнорирует "голубиный" посыл ЕЦБ - eToro

"Восстановление доллара оказалось недолгим - вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась преимущественно негативная динамика, а индексы Старого Света открылись разнонаправлено, что лишь подтверждает технический характер недавней коррекции в условиях перепроданности. Доллар снова движется на юг против основных валют. Евро возобновил подъем в направлении уровня 1.14, причем несмотря на откровенно медвежий тон экономического бюллетеня ЕЦБ. В частности, в документе регулятора упоминается о растущих понижательных рисках для экономики региона и мировой экономики в целом. Складывается ощущение, что Центробанк начинает подготавливать почву для изменения своей риторики в отношении перспектив повышения ставки и в 2019 году будет отодвигать сроки первого повышения, ориентируясь на экономические сигналы. Подтверждением тому является фраза ЕЦБ о том, что европейская экономика по-прежнему нуждается в масштабном стимулировании.

Так что в дальнейшем более пессимистичный настрой банка может надавить на евро, если, конечно, доллар не столкнется с полной приостановкой повышения стоимости кредитования в наступающем году. В ближайшей перспективе единая валюта сосредоточится на общих рыночных настроениях, а также на ситуации в Италии, где парламент должен проголосовать по бюджету до 29 декабря,- указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.