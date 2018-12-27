Ряд факторов не дает ценам на нефть подняться выше - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более значительного замедления мирового спроса из-за торговых войн, неуверенность в эффективности сделки ОПЕК и не-ОПЕК, а также ожидания существенного роста добычи США в следующем году", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".