По паре евро/доллар ожидается подскок в направлении 1,14-1,1420 - ИК "ФИНАМ"

"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что по-прежнему доверяет министру финансов страны Стивену Мнучину. При этом он вновь раскритиковал ФРС за слишком быстрое повышение процентной ставки. Из макроэкономической статистики в США был опубликован индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, который в декабре составил -8 пунктов по сравнению с 14 пунктами в ноябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 16 пунктов. Также вышли данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller, который в октябре вырос на 5% г/г, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 4,9% г/г. Также стоит отметить, что индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей ("Красная книга") за первые три недели декабря подрос на 0,1%, а в годовом выражении увеличился на 7,8%. В Испании был опубликован индекс цен производителей, который в ноябре вырос на 3% г/г по сравнению с увеличением на 4,5% г/г в октябре. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия в США. Согласно нашим ожиданиям, в декабре показатель составил 133,7 пункта. Также выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Аналитики ожидают, что показатель составил 217 тыс. Будут опубликованы продажи нового жилья за ноябрь. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ не ожидается. На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD все также продолжает формировать симметричный треугольник с верхней границей в районе 1,1480, нижняя граница проходит в районе 1,1292. На текущий момент стохастические линии зашли в благоприятное для покупки положение и находятся чуть выше зоны перепроданности, поэтому ожидается подскок в направлении 1,14-1,1420", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.