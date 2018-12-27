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27 декабря 2018 года 11:44

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром во главе с РусАлом, упала Газпром нефть из-за отсечки дивидендов

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за раллировавшими мировыми фондовыми площадками и нефтью после обвала в католический сочельник; индекс МосБиржи закрепляется выше 2330 пунктов, при этом лидируют бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) на ожиданиях скорого снятия с компании санкций США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2333,86 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1067,29 пункта (+1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар подорожал до 68,88 рубля (+0,19 рубля).

Акции "РусАла" выросли на 2,8% (до 29,25 рубля) вслед за ростом бумаг на торгах в Гонконге более чем на 7% - до максимума за 21 неделю, на сообщениях о том, что председатель совета директоров компании Маттиас Варниг покинул свой пост. Планируется, что преемник М.Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров "РусАла" 27 декабря. Уход М.Варнига и избрание независимого директора в качестве председателя совета директоров "РусАла" было одним из условий соглашения с OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) о снятии санкций с алюминиевой компании.

Также выросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,4% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2% и +2,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%).

Просели акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,7%, до 346,2 рубля) с учетом расчетов "Т+2" (отсечка реестра 28 декабря, дивиденды - 22,05 рубля на акцию).

Индексы в США накануне взлетели на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года. При этом значение Dow Jones (+5%) подскочило за день на рекордную величину за все время существования индикатора - на 1086 пунктов, отмечает MarketWatch.

В результате рынок акций более чем компенсировал падение в прошедший сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит. Несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Следом за США в четверг раллировала фондовая Азия (Япония выросла на 3,9%, Китай просел на 0,6%), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1,3%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

На нефтяном рынке цены в четверг корректируются вниз после максимального за 2 года взлета накануне, но стоимость Brent все еще на $1,5 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,02 за баррель (-1,4% и +7,9% в среду), февральская цена WTI - $45,62 за баррель (-1,3% и +8,6% накануне).

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+.

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций продолжает рост на фоне всплеска оптимизма на фондовых биржах США, поводом к которому могли стать сообщения о планируемом визите представителей США в Китай для переговоров по торговым вопросам, а также заверения администрации президента США в отсутствии планов по отстранению Дж.Пауэлла от должности председателя ФРС.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рождественского ралли в США не получилось, но есть еще ралли Нового года. После массовых распродаж перед праздником на рынок вернулись покупатели, даже Д.Трамп призывал американцев воспользоваться обвалом рынка для покупок. Следом продолжился рост в Азии, японский Nikkei 225 даже "вылез" из "медвежьего" рынка, хотя это лишь номинальное событие. В целом подобные мощные отскоки на "медвежьем" рынке случаются, но для возвращения к устойчивому росту необходимо отыграть 20% от минимальных значений. Дополнительным позитивом стали новости о том, что 7 января США направят команду на торговые переговоры в Пекин.

Мощный отскок нефти вверх во многом можно отнести на счет закрытия коротких позиций. Однако для возвращения к устойчивому росту Brent необходимо закрепиться выше $60 за баррель. В целом внешний фон вполне способствует утреннему росту рынка акций РФ и укреплению рубля, отмечает А.Кочетков.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, фондовые площадки делают попытки восстановления, но общие настроения инвесторов остаются осторожными.

Помимо перепроданности, давление на площадки ослабло благодаря заявлениям экономического советника Белого дома К.Хассета о том, что Дж.Пауэллу на посту главы ФРС ничего не угрожает. В последние дни дополнительным фактором в пользу распродаж на американских рынках выступала агрессивная критика Д.Трампа в адрес главы центробанка, который, по мнению президента, слишком агрессивно повышает ставки. В целом же вся ситуация напоминает скорее ралли в русле "медвежьего" рынка. Такие подъемы, как правило, носят непродолжительный характер, хотя в случае отсутствия значимых потрясений в ближайшие дни, до конца года ведущие индексы могут продолжить восстановление.

В Азии настроения "быкам" в четверг подпортила статистика из Китая, где прибыли в промышленном секторе сократились впервые за три года (показатель упал на 1,8% против предыдущего значения на уровне +3,6%). Европейские рынки в начале сессии показывают подъем, однако перспективы полноценного восстановления под вопросом, считает Н.Ламберт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций утром в четверг отыграл ралли внешних площадок, индексы МосБиржи и РТС в четверг преодолели сопротивления 2320 и 1055 пунктов, далее целями могут стать отметки 2340 и 1070 пунктов. Российская валюта уже во многом отыграла повышение, далее акции и рубль могут растерять часть позиций ввиду возможного коррекционного снижения на мировых биржах в конце недели.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, мощный отскок нефти многие объясняют тем, что на самом деле негативная реакция энергоносителей была чрезмерной, слишком эмоциональной и неоправданной с точки зрения фундаментальных реалий рынка. Основное давление было вызвано бегством от рисков и рекордной просадкой американских площадок. Но и о наличии устойчивого фундамента внутри самого рынка "черного золота" сейчас вряд ли можно говорить, несмотря на то, что страны ОПЕК+ предпринимают шаги для возвращения спроса и предложения в состояние равновесия.

В дальнейшем настроения в сырьевом сегменте будут во многом зависеть от поведения инвесторов на фондовых площадках. В ближайшей перспективе, если обойдется без новых потрясений и распродаж на мировой арене, Brent может попытаться развить коррекцию. Но о полномасштабном восстановлении цен можно будет говорить лишь при наличии гармонии на рынках акций и внутренней поддержки. Например, в форме эффективных мер ОПЕК+ или тенденции сокращения мировых запасов в тандеме с повышением спроса.

С технической точки зрения, Brent смогла удержаться выше важного уровня $50 за баррель, что уже неплохо в текущих обстоятельствах. По итогам дня котировки превысили отметку $55, и если в ближайшее время смогут закрепиться над этой областью, не исключено достижение более высоких целей. Но важно помнить, что в силу неопределенности по всем фронтам велика угроза фиксации прибыли на росте, считает М.Мащенко.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+32,8%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+5,5%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+3,8%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+3,3%).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,6%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,373 млрд рублей (из них 1,808 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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