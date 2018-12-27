Ложный отскок нефти? - FxPro

"В понедельник Brent в очередной раз обновляла многомесячные минимумы и фиксировала спад более чем на 5%. Во вторник, когда большинство рынков было закрыто на празднование католического Рождества, нефть теряла еще до 10%. Параллельно с этим рушились глобальные фондовые индексы - тем более воодушевляющее выглядел отскок всех этих рынков в среду. Действительно, взлет котировок 26 декабря впечатляет: индекс Dow Jones впервые в истории подскочил на 1000 пунктов. Акции Amazon показали наибольший рост за все время существования, прибавив 9,6%. Такая феноменальная ситуация сразу сформировала ожидания того, что мы увидели сильные покупки, за которыми будет стоять продолжительный разворот вверх. Пока же это больше похоже на технический отскок в отсутствии крупных игроков. Предновогодний рынок очень резко реагирует на новости, так как на нем остается все меньше инвесторов и все больше спекулянтов. Однако часто к концу праздников котировки возвращаются примерно к тем же уровням, откуда и началось бурное движение. Только с началом нового года и возвращением крупных игроков на рынки можно будет говорить о формировании нового тренда или развитии старого. Проще говоря, нефть и фондовый рынок могут вернуться к снижению в первые недели 2019-го, если внезапно не появятся верные признаки роста спроса на нефть и ускорения глобального роста, либо если в ОПЕК+ не объявят об еще более резком сокращении добычи", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.