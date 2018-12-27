Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 68.2-69.2 - "Нордеа Банк"

"Рубль сократил потери в основных валютных парах благодаря восстановлению нефтяных цен и улучшению настроений инвесторов на глобальных рынках. Накануне после открытия торгов в США (европейские площадки оставались закрытыми по случаю празднования Рождества) заметно улучшился внешний фон. Фондовые индексы США отыгрывали провал предыдущих дней, завершив торги среды 5% ростом. Позитив с американских фондовых площадок распространился на рынок нефти и часть рисковых активов, что в итоге и поддержало рубль. Кроме того, частичную поддержку российской валюте продолжает оказывать фактор налоговых платежей (28 декабря компаниям предстоит уплатить налог на прибыль). Однако на более заметное укрепление рубля до конца года рассчитывать не приходится. Рыночные игроки предпочтут сохранять осторожность в преддверии продолжительных новогодних каникул. Учитывая тот факт, что те риски, которые привели глобальные рынки к ощутимым распродажам, все еще сохраняют свою актуальность, текущий рост оптимизма на площадках, на наш взгляд, носит неустойчивый характер. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 68.2-69.2", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".