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27 декабря 2018 года 10:23
Рубль слегка растет к доллару и снижается к евро на старте торгов четверга
Москва. 27 декабря. Доллар США слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего роста курса евро.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,66-68,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,68 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,21 руб./EUR1 (+20,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,4 копейки к уровню закрытия среды, до 72,97 рубля. Доллар при этом оказался на 20,65 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 31,62 копейки ниже официального курса. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на старте торгов четверга, отыгрывая укрепление евро к доллару на глобальном рынке после существенного падения накануне. В четверг возобновляются торги на ведущих европейских рынках после Рождественских праздников, что позитивно скажется на активности внутреннего валютного рынка. Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций. В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью. Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после бурного роста накануне, когда казалось, что "ралли Санта-Клауса" стало реальностью для нефтяного рынка, пишет Dow Jones. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустился на 0,16% - до $54,67 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,3% - до $46,08 за баррель. По итогам сессии в среду котировка Brent взлетела на $4 (7,9%), до $54,47 за баррель, нефть WTI завершила сессию на отметке $46,22 за баррель, прибавив $4,69 (8,6%). В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+. "Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильной, более сбалансированной", - заявил А.Новак в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "летом будет традиционный рост спроса", что также поддержит восстановление баланса. По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена, важно, что Brent вернулась выше $50 за баррель - "необычайно важного уровня и с психологической, и с технической точки зрения". Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются. По мнению экспертов Tudor Pickering Holt & Co., главной проблемой нефтяного рынка в 2019 году может стать не перепроизводство, а дефицит предложения. Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%. Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером. эб мв MOEX$#&: MOEX Это автоматическое сообщение.
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27 декабря 2018 года 19:36
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за подъемом мировых площадок накануне, но к закрытию торгов "быков" сдержал вернувшийся пессимизм на западные торговые площадки (снизилась Европа, Штаты и нефть); индекс МосБиржи подрос к 2330 пунктам за счет ослабления рубля, при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусАла" на ожиданиях скорого снятия с компании санкций США. читать дальше
.27 декабря 2018 года 19:23
Москва. 27 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг незначительны на фоне низкой активности торгов из-за отсутствия крупных игроков, продолжающих праздновать Рождество. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) после заметного ценового снижения накануне 27 декабря демонстрируют восстановительный рост (приблизительно такой же по масштабам, как и предыдущее падение). читать дальше
.27 декабря 2018 года 18:15
В 3 кв. 2018 г. средний уровень доходности 2-летних ОФЗ составил 7,9%, 10-летних – 8,68%. По сравнению со 2 кв.2018 г. доходность 2-лених ОФЗ выросла на 30 б.п., 10-летних на 40 б.п., констатируют эксперты Промсвязьбанка. Давление на рынок рублевых облигаций оказала совокупность внешних и... читать дальше
.27 декабря 2018 года 17:35
"Российский рынок в целом фундаментально недооценен и сочетает в себе самую высокую дивидендную доходность и самые низкие оценки по мультипликаторам относительно аналогов, - указывают аналитики Промсвязьбанка. - Сравнивая по мультипликатору P/E российский и бразильский индекс Bovespa, мы отмечаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:01
"Благодаря эпическому взлёту американских индексов и корректировке цен на нефть отечественный рынок торгуется в "плюсе". Основной вклад, что вполне ожидаемо, вносят бумаги нефтегазового сектора. Исключением являются бумаги "Газпром нефти", которые торгуются первый день без дивидендов. Ситуация на... читать дальше
.27 декабря 2018 года 15:40
Москва. 27 декабря. Доллар США развернулся вверх после непродолжительного снижения на старте торгов и уверенно повышается, евро ускорил рост на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновления падения цен на нефть. читать дальше
.27 декабря 2018 года 15:21
"Российский рынок, не успевший вчера отыграть весь позитив на американских площадках и в нефти, сегодня растет. Тем не менее, рост мог бы быть и более ощутимым, но инвесторы предпочитают сохранять осторожность. Пока у них нет уверенности, что покупки на внешних рынках продолжатся, смущает и... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:46
Вполне вероятно коррекционное восстановление рубля в ближайшие месяцы в район 63-65 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Несмотря на масштабное снижение нефтяных котировок в 4 кв. 2018 г., российский рубль, согласно нашей модели, на текущий момент несколько недооценен относительно фундаментально обоснованных значений, примерно на 5-7%. Недооценка рубля обоснована рисками обострения в 2018 г. санкционной истории,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:38
Во второй половине четверга индекс МосБиржи снизится до 2320 пунктов на негативном внешнем фоне - Dukascopy Bank SA
"К середине торговой сессии четверга темпы роста российских индексов акций замедлились. Так, индекс МосБиржи последовал вниз за акциями нефтегазовых компаний, отступив тем самым от отметки 2340 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля марки Brent опустилась до $53,4. Падение стоимости нефтяных... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась преимущественно негативная динамика, а индексы... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:22
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:10
"Рубль сократил потери в основных валютных парах благодаря восстановлению нефтяных цен и улучшению настроений инвесторов на глобальных рынках. Накануне после открытия торгов в США (европейские площадки оставались закрытыми по случаю празднования Рождества) заметно улучшился внешний фон. Фондовые... читать дальше
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