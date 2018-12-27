Индекс МосБиржи вырастет до 2320 пунктов, дальнейшую динамику определит рынок нефти - Dukascopy Bank SA

"В четверг перед началом московской торговой сессии складывается позитивный внешний фон. Так, с момента окончания предыдущего торгового дня стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 4,6% до $54 на ожиданиях снижения добычи сырья в США. В свою очередь, индекс S&P 500 взлетел на 5% вслед за бумагами IT-компаний. При этом в лидерах роста оказались акции Amazon, которые подорожали на 9% на фоне публикации сильных операционных результатов по продажам в период предновогодних распродаж. В то же время индексы стран АТР завершают сегодняшний день разнонаправленным движением. Что касается локального рынка, то здесь в ходе вечерних валютных торгов на Московской бирже курс рубля восстанавливался вслед за ценами на нефть. Таким образом, мы ожидаем роста индекса Мосбиржи до 2320 пунктов в начале сегодняшней торговой сессии. Дальнейшую динамику российского рынка определит движение стоимости нефтяных контрактов", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.