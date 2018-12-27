Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти

Москва. 27 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут подрасти на фоне построждественского ралли на мировых площадках в свете сокращения опасений относительно политического кризиса в США и торговых переговоров с Китаем, полагают аналитики.

Индексы в США накануне взлетели на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года. При этом значение Dow Jones (+5%) подскочило за день на рекордную величину за все время существования индикатора - на 1086 пунктов, отмечает MarketWatch. В результате рынок акций более чем компенсировал падение в прошедший сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит.

Однако несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 5,1% относительно сопоставимого периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы увеличения продаж стали лучшими за шесть лет, несмотря на падение фондового рынка и тревожные политические события. Всего за предпраздничный период американцы потратили на покупки свыше $850 млрд.

Следом за США в четверг раллирует фондовая Азия (Япония выросла на 3,9%, Китай - просел на 0,3%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

Цены на медь вновь вернулись на уровни выше $6000 за тонну после возобновления торгов на Лондонской бирже металлов после двухдневного перерыва из-за празднования Рождества.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз после максимального за 2 года взлета накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 9:28 МСК составила $54,55 за баррель (-0,4% и +7,9% в среду), февральская цена WTI - $45,99 за баррель (-0,5% и +8,6% накануне).

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+.

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,17 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,1 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 декабря снизился на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,14%, опустившись до 569,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Сбербанк-001-06R" (-1,16%), "Транснефть-001P-05" (-0,9%) и "Газпром капитал БО-03" (-0,8%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк БО-19" (+0,55%), "РЖД-001P-02R" (+0,3%) и "Сбербанк-001-03R" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "СФО МОС МСП 1" полностью разместило облигации с залоговым обеспечением на 7 млрд рублей. Эмитент с 20 по 24 декабря собирал заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,1% годовых. Облигации класса "А" размещались по открытой подписке. Они обеспечены портфелем кредитов МСП банка. Кроме того, поручителем выпуска выступает "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в объеме 7,3 млрд рублей.

АО "СофтЛайн трейд" полностью разместило облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Axion Holding Cyprus Ltd. Срок обращения выпуска - 3 года, купоны полугодовые. Эмитент разместил дебютные 3-летние облигации серии 001Р-01 на 2,7 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала будет погашаться в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов. Других выпусков облигаций в обращении у Softline нет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 8,18% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка 7-12-го купонов привязана к значению ежедневного фиксинга Национальной валютной ассоциации ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев плюс 0,15 процентного пункта. Ставка текущего купона - 7,23% годовых.

ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" приобрело в рамках оферты по согласованию с владельцами 240 тыс. облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 48% выпуска. Эмитент завершил размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 500 млн рублей в начале декабря. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Бумаги размещены по открытой подписке на 3 года.

Газпромбанк (ГПБ) выставил оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-04Р объемом 2 млрд рублей. Количество приобретаемых облигаций - до 2 млн штук включительно, цена - 100% от номинала. Срок приобретения - с 14 января 2019 года по 21 декабря 2020 года, то есть приобретение банком облигаций может осуществляться в течение всего срока обращения выпуска. В последующем приобретенные облигации по решению банка могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения. Агентом по приобретению ГПБ выступит самостоятельно. Банк 28 декабря проведет размещение данного выпуска объемом 2 млрд рублей. Бумаги имеют один купонный период длительностью 2 года, ставка купона установлена в размере 8,2% годовых. Дата погашения выпуска - 28 декабря 2020 года. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря.