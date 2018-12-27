У рубля появился шанс на укрепление в диапазон 68-68,5 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль в течение среды демонстрировал слабость. В моменте курс уходил до 69,48 за доллар, но всё же рост котировок нефти выше $53 позволил россиянину отыграть часть потерь. В основном можно говорить о том, что рубль теряет поддержку налогового периода, а впереди повышенный спрос на валюту в связи с периодом отпусков. Между тем Минфин провёл аукцион ОФЗ-ПД выпуска 25083 в объёме 7,293 млрд рублей. Удалось разместить все предложенные бумаги при спросе в 2,7 раза выше предложения и средневзвешенной доходности 8,3%. В какой-то мере можно говорить о том, что успех был предопределён тем, что это было последнее в текущем году размещение, а у банков оставались излишки рублей. Тем не менее, предыдущие аукционы были не столь успешными, а доходность оказывалась выше. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,04% - до 68,695, а евро слабел на 0,32% - до 78,002. Внешний фон вполне способствует тому, чтобы российский рынок показал рост на старте четверга. У рубля также появился шанс на укрепление в диапазон 68-68,5 за доллар", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.