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27 декабря 2018 года 09:36

Самый значительный подъем за девять лет на рынке акций США

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду "взлетели" на 5% и более. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду "взлетели" на 5% и более, продемонстрировав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года.

При этом значение Dow Jones Industrial Average подскочило за день на рекордную величину за все время существования индикатора - на1086 пунктов, отмечает MarketWatch.

В результате рынок акций более чем компенсировал падение в прошедший сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит. Торги в понедельник Dow Jones Industrial Average завершил на минимальной отметке с 7 сентября прошлого года (снизившись за день на 2,9%), Standard & Poor's 500 - с 21 апреля (-2,7%), Nasdaq Composite - с 10 июля (-2,2%). Во вторник американские биржи не работали в связи с празднованием католического Рождества.

Несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к президенту Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 5,1% относительно сопоставимого периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы увеличения продаж стали лучшими за шесть лет, несмотря на падение фондового рынка и тревожные политические события. Всего за предпраздничный период американцы потратили на покупки свыше $850 млрд.

Как стало известно в среду, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре вырос на 5,03% в годовом выражении против 5,21% месяцем ранее.

Между тем индекс активности в производственной отрасли, который рассчитывает Федеральный резервный банк Ричмонда, упал в декабре до минус 8 пунктов по сравнению с плюс 14 пунктами в предшествующий месяц. Падение на 22 пункта стало максимальным за все время расчета показателя, то есть за четверть века. При этом никто из аналитиков не ожидал снижения. Значение индикатора ниже нуля говорит об ослаблении активности в промышленности региона.

Акции всех 30 компаний, входящие в расчет Dow Jones, подорожали в среду. Все 11 отраслевых групп S&P 500 также выросли.

Котировки акций Tesla, производителя электромобилей и солнечных батарей, выросли на 10,4% по итогам торгов. Аналитики Wedbush подтвердили рекомендации для них на уровне "выше рынка".

Цена бумаг Microsoft Corp. поднялась на 6,8%, Apple Inc. - на 7%.

Рыночная стоимость Alphabet Inc., холдинговой компании Google, увеличилась на 6,4%.

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 9,5%. Интернет-ритейлер сообщил о том, что нынешний праздничный сезон вновь станет рекордным по объему продаж.

Котировки бумаг Facebook и Netflix повысились соответственно на 8,2% и 8,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 1086 пунктов (4,98%) - до 22878,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 116,6 пункта (4,96%), составив 2467,7 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов взлетело на 361,44 пункта (5,84%) и достигло 6554,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг разными темпами после самого значительного подъема за девять лет на рынке акций США.

США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 2,2%.

В лидерах роста - японские фондовые индексы, Nikkei 225 подскочил на 4,3%, более широкий Topix - на 5,1%.

Число новостроек в Японии сократилось в ноябре на 0,65 в годовом выражении после повышения на 0,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3% в ноябре.

Китайский Shanghai Composite почти не меняется, Shenzhen Composite прибавил 0,1%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - 0,4%, как и гонконгский Hang Seng.

Австралийский S&P/ASX 200, для которого сессия уже завершилась, вырос на 1,9%.

Южнокорейский KOSPI повысился всего на 0,1%. Индийский Sensex вырос на 0,9%, сингапурский FTSE Straits Times - на 1,9%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подорожали на торгах в Сиднее на 0,4%, Fortescue - на 1,7%, Rio Tinto - на 2,1%.

После того, как нефть в среду подорожала в Лондоне и Нью-Йорке более чем на 7%, японская нефтегазовая корпорация Inpex потеряла 4,5% капитализации, PetroChina - 4,1%, австралийская Santos - 2,7%.

Акции "РусАла" на торгах в Гонконге подорожали на 7,4%, до максимума за 21 неделю, на сообщениях о том, что председатель совета директоров компании Маттиас Варнинг покинул свой пост.

На Тайване активно дорожают бумаги производителей полупроводников, в том числе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - на 2,8%.

Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после бурного роста накануне, когда казалось, что "ралли Санта-Клауса" стало реальностью для нефтяного рынка, пишет Dow Jones.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск 27 декабря опустился на $0,22 (0,40%) - до $54,25 за баррель. По итогам сессии в среду котировка Brent взлетела на $4 (7,9%), до $54,47 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,15 (0,32%) - до $46,07 за баррель. Накануне WTI завершила сессию на отметке $46,22 за баррель, прибавив $4,69 (8,6%).

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+.

"Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильной, более сбалансированной", - заявил А.Новак в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "летом будет традиционный рост спроса", что также поддержит восстановление баланса.

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена, важно, что Brent вернулась выше $50 за баррель - "необычайно важного уровня и с психологической, и с технической точки зрения".

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

По мнению экспертов Tudor Pickering Holt & Co., главной проблемой нефтяного рынка в 2019 году может стать не перепроизводство, а дефицит предложения.

Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а Министерство энергетики США в пятницу вечером.


Опубликовано: /Финмаркет/
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