Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью, подъем сдерживался невнятной коррекцией в США

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за отскочившей нефтью после падения, подъем сдерживался невнятной коррекцией после рождественских праздников в США; индекс МосБиржи за счет ослабления рубля закрепился выше рубежа 2300 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2308,85 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1053,17 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар подорожал до 69,06 рубля (+0,4 рубля), максимум дня - 69,49 руб./$1 - пик с 10 сентября.

Выросли рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2% и +3,8% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%).

Поддержку акциям "РусАла" оказали новости о том, что председатель совета директоров ОК Маттиас Варниг покинул свой пост. Планируется, что преемник М.Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров "РусАла" 27 декабря. Уход М.Варнига и избрание независимого директора в качестве председателя совета директоров "РусАла" было одним из условий соглашения с OFAC (подразделение Минфина США) о снятии санкций с ОК.

Просели в среду бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (Япония к закрытию выросла на 0,9%, Китай сократил потери до 0,3%), в Европе продолжаются рождественские каникулы, а в США после выходного наметилась умеренная коррекция (индекс S&P 500 прибавляет всего 0,2%).

Ранее негативом для фондовых рынков стала информация CNN о растущем недовольстве американского президента Дональда Трампа деятельностью Стивена Мнучина на посту министра финансов. Источник CNN сообщил, что Д.Трамп готов возложить ответственность за обвал финансовых рынков на С.Мнучина, отчаянно пытающегося в последние дни успокоить Уолл-стрит.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Д.Трамп заявил о доверии С.Мнучину. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек". Тем не менее, по словам источника CNN, "Мнучин находится под ударом".

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по его мнению, фондовые рынки продолжат оставаться нестабильными еще какое-то время. Высокая рыночная волатильность и растущие экономические риски за рубежом говорят в пользу сохранения масштабных стимулирующих мер японским ЦБ, отметил Х.Курода, выступая в Токио.

Нефть Brent в среду торгуется при повышенной волатильности: утром цена падала к $50, а вечером превысила $52 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $52,5 за баррель (+3,4% и -6,2% в понедельник), февральская цена WTI - $44,45 за баррель (+4,5% и -6,7% в понедельник).

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций в среду пытался отыграть часть понесенных потерь хотя бы за счет ослабления рубля. Рубль подешевел к доллару, который укрепился на Forex при низких объемах торгов ввиду продолжающихся в Европе рождественских праздников. Также рубль лишился поддержки после завершения пика декабрьских налоговых выплат.

Доллар реагирует на любые новости из администрации США: накануне рынки успокоили комментарии Д.Трампа о том, что кандидатурой С.Мнучина во главе министерства финансов он абсолютно доволен, а политика ФРС в новом году должна смягчиться, поскольку цели по достижению нормального уровня ставок почти достигнуты. Основными бенефициарами дешевеющего рубля традиционно являются экспортеры, акции которых выросли в среду, отмечает аналитик.

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, нефть пытается скорректироваться от психологически значимого уровня $50 за баррель Brent - с 13 декабря, когда нефть уверенно ушла ниже предыдущей круглой отметки, она подешевела почти на 18%.

Акции "РусАла" на Мосбирже в среду выросли после известий об отставке главы совета директоров ОК М.Варнига. Ранее Минфин США сообщил, что исключит "РусАл" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий, к которым относилась также и отставка М.Варнига. Теперь инвесторы ждут скорого снятия американских санкций против "РусАла", это может выступить драйвером дальнейшего роста бумаг компании, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешняя ситуация постепенно успокаивается. Президент США Д.Трамп заверил, что не имеет планов по увольнению министра финансов, нефть начала восстанавливать потери. Акции "Газпрома" выросли в среду на фоне утверждения инвестиционной программы на 2019 год: сумма расходов составит 1,325 трлн рублей, что на 11% меньше расходов в 2018 году, но на 3,6% больше первоначальных планов. Тем не менее, тенденция на уменьшение инвестрасходов должна радовать верящих в большие дивидендные выплаты газовой монополии. В плюсе торговались нефтяники и металлурги, которые были перепроданы в последние дни.

Успокоение на рынках позволило Минфину РФ провести последнее размещение ОФЗ в текущем году при весьма неплохом спросе. Ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объеме чуть более 7,293 млрд рублей по номиналу. Спрос на аукционе превысил предложение в 2,7 раза, составив 19,937 млрд рублей, а средневзвешенная доходность составила 8,3%, что заметно лучше предыдущих размещений. Однако самое главное в том, что удалось разместить весь предложенный объем, что в последнее время было проблематичным. Поэтому можно предположить, что существенного ослабления рубля до конца года все же не будет, считает аналитик.

После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели, хотя прямых поводов, кроме сильной перепроданности, пока нет. Рынок в последние торговые дни декабря может пойти по пути фиксации прибыли по "коротким" позициям, поскольку с января начнется сокращение производства в ОПЕК+, что немного снизит тревожные ожидания переизбытка предложения. К тому же сланцевые компании США уже начали осторожно говорить о сокращении своих инвестиционных планов в 2019 году, что нарушает мечты Д.Трампа об энергетической независимости США и доминировании на глобальном рынке углеводородных поставок.

Президент США Д.Трамп заверил в том, что у него нет планов по увольнению министра финансов С.Мнучина, что немного успокоило инвесторов насчет углубления политического кризиса в Белом доме. Однако это не означает, что Д.Трамп изменит свое отношение к позиции ФРС. В своем рождественском твитте он указал на то, что Федрезерв повышает ставку, считая экономику слишком сильной, но, вероятно, вскоре получит свое. Подобный речевой оборот не стоит считать угрозой, скорее предупреждением об ухудшении экономических данных, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+39,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+13,3%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+8,3%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+5,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+4%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-11,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 14,946 млрд рублей (из них 5,542 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).