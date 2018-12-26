На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 68,4-69,6 рубля - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль вечером снижался к доллару и к евро после прохождения пика налогового периода декабря, пришедшегося на текущую неделю. Дорожающая нефть не помогала российской валюте, которая продолжила демонстрировать раскорреляцию с "черным золотом".

Курс доллара к 18:24 мск повышался на 0,6% до 69,05 рубля, евро - на 0,6% до 78,73 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 68,4-69,6 рубля, евро - в коридоре 78-79,4 рубля", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.