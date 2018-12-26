Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне пониженной активности торгов

Москва. 26 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за Рождественских праздников в Европе и США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют яркой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 24 декабря (во вторник активность торгов была практически нулевой из-за праздничного дня в США и Великобритании ) на 9 базисных пунктов и составила 109,62% от номинала, что соответствует доходности 4,28% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость четырехлетних американских Treasuries выросла всего на 1,5 базисных пункта, составив 98,545% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,525% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2,5 пункта и составил 175,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 105,5% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 5,465% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 102,53% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 5,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 11 базисных пунктов - до 99,45% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,84% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 102,32% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,32% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 22 базисных пункта, подешевев до 93,9% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,685% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене - 95,27% от номинала (доходность - 4,94% годовых).

"Ситуация в секторе российских еврооблигаций в последние дни, включая сегодняшний, не самая показательная, так как активность торгов очень низкая из-за отсутствия большинства крупных игроков в связи с празднованием Рождества в Европе и США. При этом ценовые уровни в течение нескольких дней практически не меняются в силу того, что рынок малоактивен. Но когда рынок начнет потихонечку "оживать" после рождественских каникул, есть надежда на его ценовой рост. И основным позитивным фактором здесь выступит динамика US Treasuries. А именно, отмечавшееся в последнее время снижение базовых процентных ставок дает шанс на переоценку доходностей и долговых бумаг emerging markets, в том числе и российских еврооблигаций. Таким образом, уход основного риска для активов emerging markets - роста процентных ставок базовых активов - дает все основания для переоценки отношения инвесторов и к развивающимся рынкам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"При этом мы видим, что последние обвалы, фиксируемые на мировых фондовых и товарных площадках, не перекинулись на долговые рынки, и это также вселяет определенный оптимизм в отношении дальнейшей динамики российских еврооблигаций", - отметил С.Агарзаев.