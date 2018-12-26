Ожидаемая средняя дивидендная доходность на рынке акций в следующем году может составить 7% - ITI Capital

"Российский фондовый рынок, который с начала года снизился на 2% в долларах США (что сопоставимо с динамикой индексов США), остается самым дешевым в мире с мультипликатором P/E чуть выше 5x. При этом ожидаемая средняя дивидендная доходность в следующем году может составить 7%. Это самый высокий показатель в мире. Самыми доходными с начала года были акции нефтегазового сектора (+23%), согласно индексу MSCI Russia Energy. Это один из самых высоких показателей в мире на уровне роста американских компаний интернет-услуг и информационных технологий. В 2019 г. важным факторам роста будет дивидендная доходность, которая активно растет в последние пару лет. Это особенно было заметно в этому году на примере промежуточных дивидендов. Пару лет назад выплаты в 50% от чистой прибыли казались утопией, сейчас это уже реальность (особенно для крупнейших нефтегазовых и промышленных компаний). Основной риск - это санкции США против России, масштаб которых, скорее всего, будет известен до конца апреля 2019 г." - отмечают в ITI Capital.