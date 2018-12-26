.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Отечественный рынок акций закроет сессию ростом - "Открытие Брокер"
.
26 декабря 2018 года 16:29
Отечественный рынок акций закроет сессию ростом - "Открытие Брокер"
"Фьючерсы на американские индексы указывали на возможность роста в пределах 0,5-0,6% в начале торгов. Президент США Д. Трамп заверил в том, что у него нет планов по увольнению министра финансов С. Мнучина, что немного успокоило инвесторов на счёт углубления политического кризиса в Белом доме. Однако это не означает, что Д. Трамп изменит своё отношение к позиции ФРС. В своём рождественском твитте он указал на то, что Федрезерв повышает ставку, считая экономику слишком сильной, но, вероятно, вскоре получит своё. Подобный речевой оборот не стоит считать угрозой, скорее предупреждением об ухудшении экономических данных. Тем не менее, на фоне низкой активности участников рынка, торги пройдут в "плюсе". Отечественный рынок также закроет сессию ростом, восстанавливая потери начала недели", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
.
26 декабря 2018 года 19:45
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за отскочившей нефтью после падения, подъем сдерживался невнятной коррекцией после рождественских праздников в США; индекс МосБиржи за счет ослабления рубля закрепился выше рубежа 2300 пунктов. читать дальше
.26 декабря 2018 года 19:40
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного сократил потери, но продолжает дешеветь к бивалютной корзине благодаря ускорению роста цен на нефть. читать дальше
.26 декабря 2018 года 18:55
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 68,4-69,6 рубля - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль вечером снижался к доллару и к евро после прохождения пика налогового периода декабря, пришедшегося на текущую неделю. Дорожающая нефть не помогала российской валюте, которая продолжила демонстрировать раскорреляцию с "черным золотом". Курс доллара к 18:24 мск повышался на 0,6% до 69,05... читать дальше
.26 декабря 2018 года 18:53
Москва. 26 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за Рождественских праздников в Европе и США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют яркой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:50
Акции Сбербанка (+20%) на российском фондовом рынке с начала года подешевели на 17%, в долларовом выражении их котировки из-за ослабления рубля упали на 35%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В начале сентября котировки Сбербанка обновили 12-месячный минимум... читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:21
"По российскому рынку рекомендуем покупку "префов" "Ленэнерго". Бумаги отскакивают от нижней границы восходящего канала. После этого движение вверх может продолжиться. Входить с целью продолжения движения рекомендуется близко к рыночной на уровне 93 рубля. Защитный "стоп-лосс" на уровне 87... читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
.26 декабря 2018 года 16:47
Ожидаемая средняя дивидендная доходность на рынке акций в следующем году может составить 7% - ITI Capital
"Российский фондовый рынок, который с начала года снизился на 2% в долларах США (что сопоставимо с динамикой индексов США), остается самым дешевым в мире с мультипликатором P/E чуть выше 5x. При этом ожидаемая средняя дивидендная доходность в следующем году может составить 7%. Это самый высокий... читать дальше
.26 декабря 2018 года 16:00
Можно предположить, что существенного ослабления рубля до конца года всё же не будет - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжил своё ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3535 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,90%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,28%. Налоговые платежи уходят в прошлое, и спрос на отечественную валюту заметно снизится.... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:40
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников во второй день рождественских праздников. читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:33
Рекомендуем покупать бессрочные обязательства "Альфа-банка", еврооблигации ВТБ, ВЭБ и Pemex - ITI Capital
"С момента начала продаж на глобальном фондовом рынке российский рынок еврооблигаций существенно вырос: в среднем на 3–4% за три месяца. Сильнее всего подорожали "бонды" ВЭБа, которые прибавили в цене 8%. "Хуже рынка" котировались долговые обязательства МКБ и бессрочные облигации "Альфа-Банка".... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:18
"Если сегодня не удастся выкупить просадку и вернуться выше 2320 пунктов по индексу МосБиржи, то можно будет говорить о смещении локальных ориентиров в сторону 2240 пунктов. Позитивная динамика за океаном может придать сил "быкам". В целом ближайшие перспективы отечественного рынка будут зависеть... читать дальше
.26 декабря 2018 года 14:52
Корреляция между рублем и ценами на нефть снова ослабла в связи с высоким предложением иностранной валюты на рынке в преддверии налоговых выплат - ITI Capital
С начала октября нефть марки Brent подешевела более чем на 40%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В первую очередь, это было обусловлено рекордным ростом нефтедобычи в США — суточный объем добычи с начала года вырос на 2,1 млн барр., причем треть этого... читать дальше
.26 декабря 2018 года 14:26
У России есть шансы сохранить инфляционные ожидания на 2019 год на уровне 3,5 - 4% - Dukascopy Bank SA
Инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4-4,1%, цитирует Прайм первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова. "Инфляция где-то 4-4,1% на этот год. Чуть, наверное, больше четырех", - сказал Силуанов. Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в... читать дальше
.26 декабря 2018 года 13:56
"В сравнении с масштабами обвала нефти ослабление российской валюты выглядит вполне скромным, - указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Но это не значит, что рублю не грозит более агрессивна девальвация, которая произойдет, если Brent разовьет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.