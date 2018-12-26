Отечественный рынок акций закроет сессию ростом - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на американские индексы указывали на возможность роста в пределах 0,5-0,6% в начале торгов. Президент США Д. Трамп заверил в том, что у него нет планов по увольнению министра финансов С. Мнучина, что немного успокоило инвесторов на счёт углубления политического кризиса в Белом доме. Однако это не означает, что Д. Трамп изменит своё отношение к позиции ФРС. В своём рождественском твитте он указал на то, что Федрезерв повышает ставку, считая экономику слишком сильной, но, вероятно, вскоре получит своё. Подобный речевой оборот не стоит считать угрозой, скорее предупреждением об ухудшении экономических данных. Тем не менее, на фоне низкой активности участников рынка, торги пройдут в "плюсе". Отечественный рынок также закроет сессию ростом, восстанавливая потери начала недели", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.