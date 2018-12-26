Рубль заметно снижается к доллару и евро днем в условиях "тонкого" рынка

Москва. 26 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников во второй день рождественских праздников.

Курс доллара США составил 69,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (при этом доллар торгуется на максимальных отметках с 12 сентября). Евро стоил 78,86 руб./EUR1, поднявшись на 60,25 копейки. Ранее в ходе торгов евро преодолевал отметку 79 руб./EUR1 впервые с 18 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,91 копейки - до 72,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 декабря на 14,17 копейки, до 68,8865 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,28 копейки, до 78,5237 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников и "тонкого" рынка во второй день рождественских праздников. В среду закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии.

При этом рубль потерял поддержку от спроса на рублевую ликвидность в рамках пика налогового периода декабря, так как основные налоги месяца (НДС, НДПИ и акцизы) были перечислены в бюджет накануне, 25 декабря. Негативное влияние на рубль оказывает и заметное падение цен на нефть - ранее в ходе торгов баррель Brent опускался ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.

Минфин в среду полностью продал предложенные к размещению 7 млрд 293 млн рублей трехлетних ОФЗ серии 25083. При этом спрос составил 19 млрд 937 млн рублей, то есть превысил предложение более чем в 2,7 раза.

Цена отсечения была установлена на уровне 97,05% от номинала, что соответствует доходности 8,3% годовых. Доходность данного выпуска ОФЗ по итогам предыдущих торгов составила 8,26%, следовательно, премия к последней сделке накануне составила 4 базисных пункта.

Цены на нефть перешла к росту днем в среду; Brent торгуется выше $51 за баррель после падения ранее в ходе торгов ниже $50 за баррель. В целом цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 1,52%, до $51,54 за баррель. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,09% - до $43,42 за баррель.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

"Сегодня европейские площадки останутся закрытыми, что обусловит сохранение низкого объема торгов на Forex. Определенным фактором поддержки для рубля в ближайшие торговые сессии продолжит выступать повышенный спрос на рублевую ликвидность. Отметим, что попытки нефти стабилизироваться также могут оказать определенную поддержку российской валюте", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"У рубля есть веский повод слабеть - это падение цены на нефть. Баррель Brent в рублях сейчас стоит 3500 рублей, это на 40% ниже, чем летом. Такое падение негативно для экспортеров и бюджета, поэтому и государство, и бизнес могут быть заинтересованы в умеренном ослаблении рубля. Также стоит отметить, что с 1 января большинство товаров и услуг автоматически подорожают из-за повышения НДС, это тоже вносит вклад в инфляцию и влияет на ослабление рубля", - подчеркивает начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,9% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником и остались на уровнях 8,28%, 8,61% и 8,7% годовых соответственно.