Корреляция между рублем и ценами на нефть снова ослабла в связи с высоким предложением иностранной валюты на рынке в преддверии налоговых выплат - ITI Capital

С начала октября нефть марки Brent подешевела более чем на 40%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В первую очередь, это было обусловлено рекордным ростом нефтедобычи в США — суточный объем добычи с начала года вырос на 2,1 млн барр., причем треть этого прироста приходится на период с октября.

Кроме того, снижению цен на нефть способствовали пересмотр макроэкономических прогнозов и усиление коррекции на глобальных рынках. С октября число коротких позиций на нефтяном рынке увеличилось на 16 млн ед., т. е. на 20%, и достигло уровней апреля. Цена на нефть марки Brent уже пробила нижнюю границу трендового коридора за последние 10 лет ($51 за баррель) и котируется вблизи ключевого уровня поддержки $49,74 за баррель (коррекция Фибоначчи составляет 61,8%).

"Если рынок пробьет этот уровень, он будет искать поддержку на отметке, соответствующей нижней границе трехлетнего трендового диапазона — $49 за баррель. Следующим уровнем поддержки следует считать отметку $45 за баррель. Если же цены пробьют и этот уровень, можно будет ожидать массового закрытия коротких позиций", - прогнозирует эксперт ITI Capital.

Несмотря на снижение цен на нефть, рубль за этот период подешевел всего на 5,5%, а с начала года — на 17%. В рублевом выражении нефть подешевела до 3 461 руб. за баррель, это минимальное значение с октября 2017 года.

"В российский бюджет сейчас заложена цена нефти на уровне 3 225 руб. за баррель (это соответствует цене Urals $50 за баррель, по курсу 64,5 руб. за доллар), - указывает Искандер Луцко. - Как правило, корреляция между курсом рубля и ценами на нефть усиливается по мере приближения глобальной текущей цены к уровню, заложенному в российский бюджет. Соответственно, пока рынок не пробил отметку $56 за баррель нефти Brent ($55 за баррель Urals), эта корреляция составляла менее 50%, а в дальнейшем выросла и в последние десять дней достигала 80%. Сейчас корреляция между рублем и ценами на нефть снова ослабла в связи с высоким предложением иностранной валюты на рынке в преддверии налоговых выплат. С 25 по 28 декабря ожидаются налоговые выплаты на общую сумму 1,2 трлн. руб., для их финансирования экспортеры могут выставить на продажу порядка $5,5 млрд. Укреплению рубля также способствуют высокий сезонный профицит по счету текущих операций (по итогам 11 месяцев, положительное сальдо составило более $104 млрд.), приостановка покупок иностранной валюты на рынке по заявкам Минфина и высокий коэффициент рефинансирования внешнего долга".