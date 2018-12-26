Доллар помогает рублю поглощать нефтяной негатив - eToro

"В сравнении с масштабами обвала нефти ослабление российской валюты выглядит вполне скромным, - указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Но это не значит, что рублю не грозит более агрессивна девальвация, которая произойдет, если Brent разовьет снижение под ключевой отметкой $50 за баррель. На данный момент можно выделить несколько причин, по которым "россиянин" показывает более сдержанную динамику в ответ на медвежьи сигналы с рынка нефти. Локально это налоговый период, который традиционно смягчает падение курса рубля в сложные периоды и оказывает ему дополнительную поддержку в периоды роста. Также имеет место долларовый фактор - американская валюта подвергается распродажам на форексе из-за агрессии Трампа и обвала фондовых рынков. Благодаря снижению привлекательности USD, который отступает с оглядкой на снижение доходности трежерис, нашей валюте удается частично поглощать нефтяной негатив. Тем не менее, этого определенно недостаточно, чтобы полностью абстрагироваться от сырьевого фактора, поэтому пока Brent находится в русле медвежьего тренда и угрожает новым минимумам, "деревянный" остается подверженным медвежьим рискам, да и привлекательность оставляет желать лучшего, особенно на фоне продолжения санкционной истории в условиях замедления мировой экономики".