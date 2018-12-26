Считаем акции "ФосАгро" хорошей среднесрочной инвестицией - ИК "ФИНАМ"

Аналитики ИК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций компании ПАО "ФосАгро" - крупнейшего в мире производителя высокосортного фосфатного сырья. На фоне общего роста производства, а также за счет запуска новых установок по производству аммиака и карбамида по бумагам компании подтверждается рекомендация "покупать" со среднесрочным потенциалом роста на уровне 19%.

"Наша итоговая прогнозная стоимость "ФосАгро" составила $5 721 млн, $44,2 за обыкновенную акцию или 2965 рублей по курсу на дату оценки. Таким образом, наша оценка предполагает потенциал роста стоимости акций от текущих уровней в пределах 19%. Мы считаем акции "ФосАгро" хорошей среднесрочной инвестицией в расчете на фактор ликвидации рынком недооценки компании относительно аналогов по основным индикаторам", - заявил аналитик ИК "ФИНАМ" Алексей Калачев.