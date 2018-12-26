Облигации: конкуренция спроса - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Облигации за неделю (и долларовые, и рублевые) почти повсеместно выиграли в цене. Как бы ни пугала глобальная и российская финансовые действительности, избыток денег или дешевизна актива заставляют облигационные котировки в массе своей ползти вверх. Долларовые бумаги твердо стоят на уровнях 4-6% годовых. Мировая общественность ругает нас, рейтинги на грани инвестиционных, ВВП растет медленно. Но малое обременение долгами делает свое дело. В результате короткие бумаги с 4-й ставкой - норма. Как и длинные с 6-й.

Три следующих сектора - ОФЗ, облигации субъектов федерации, облигации крупнейших корпоратов - очень близки в доходностях. В нашей выборке ОФЗ в среднем дают 8,3%, "субфеды" - 8,8%, "корпораты" - внимание, тоже 8,8%. Если выбирать, то сектор субфедеральных бумаг. Кстати, региональные облигации - единственный сектор, который за неделю незначительно потерял в цене. Улучшив возможности для покупки. Самые значительные рост котировок и снижение доходностей находятся в малых выпусках. Доходность за неделю снизилась почти на 0,15% годовых. Среднестатистическая облигация в секторе сейчас дает около 14,3%, при среднем сроке до погашения 2,5 года. Спред между доходностями этих облигаций и доходностями крупнейших корпоративных выпусков постепенно сокращается, на сегодня это около 5,5% годовых. Интересно и то, что выпуски, находящиеся в процессе размещения, усредненно дают меньшую доходность, чем уже торгующиеся. При том что уже размещенные имеют более близкие сроки погашения. Сектор постепенно набирает почитателей (включая нас), начинается конкуренция спроса", - комментирует ситуацию член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.