Рынок акций РФ утром превысил 2300п по индексу МосБиржи на ослаблении внешнего негатива

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в среду подрос в условиях ослабления внешнего негатива и попыток коррекции после продолжительного отката, индекс МосБиржи отскочил выше рубежа 2300 пунктов, утерянного накануне.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2302,86 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1053,88 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 68,83 рубля (+0,17 рубля).

Подросли рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6%) и "Башнефти" (+1,4%).

Просели бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%).

В США накануне биржи не работали, в Азии в среду динамика индексов была смешанной (Япония к закрытию выросла на 0,9%, Китай сократил потери до 0,3%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне неоднозначных сигналов из США.

Негативом для фондовых рынков стала информация CNN о растущем недовольстве американского президента Дональда Трампа деятельностью Стивена Мнучина на посту министра финансов. Источник CNN сообщил, что Д.Трамп готов возложить ответственность за обвал финансовых рынков на С.Мнучина, отчаянно пытающегося в последние дни успокоить Уолл-стрит.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Д.Трамп заявил о доверии С.Мнучину. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек". Тем не менее, по словам источника CNN, "Мнучин находится под ударом".

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по его мнению, фондовые рынки продолжат оставаться нестабильными еще какое-то время. Высокая рыночная волатильность и растущие экономические риски за рубежом говорят в пользу сохранения масштабных стимулирующих мер японским ЦБ, отметил Х.Курода, выступая в Токио.

Нефть утром в среду пытается стабилизироваться после обвала понедельника. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $50,45 за баррель (-0,6% и -6,2% в понедельник), февральская цена WTI - $42,68 за баррель (+0,4% и -6,7% в понедельник).

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил накануне, что нефтяной рынок, по его мнению, будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи, заключенному ранее странами ОПЕК+.

Как отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, рынки упали из-за опасений замедления мировой экономики (это в первую очередь ударит по развивающимся рынкам), что окажет заметное давление на спрос на сырьевые товары, продажа которых приносит заметный доход России. В среду большинство финансовых рынков все еще закрыто на рождественские каникулы, на рынке акций РФ активность торгов останется невысокой в ожидании открытия бирж в США.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, с технической точки зрения российские индексы нашли временную поддержку в районе многомесячных минимумов, откуда в настоящее время наблюдается коррекционный отскок вверх, а его величина будет зависеть от состояния внешнего фона. Кроме того, фондовые индексы США и нефтяные фьючерсы также накопили весомый потенциал для технического отскока вверх.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Хотя внешний фон и остается умеренно-негативным, оснований для усиления продаж пока недостаточно, цены на нефть Brent стабилизировались вблизи психологически важного уровня $50 за баррель, в США президент смягчил тон высказываний в отношении ФРС (что, впрочем, пока не восстановило доверия инвесторов к рынку акций). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 68,5-69 руб./$1.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин, рождественские выходные на мировых рынках были отмечены феерической "прогулкой за стопами" нефтяных фьючерсов на торгах в России - новая иллюстрация того, какие чудеса бывают возможны на "тонком" (малоликвидном) рынке. Из более масштабных событий ничего не случилось - проблемы в США остаются, однако не покидает ощущение того, что вся история завершится оптимистично и уже в январе российские индексы вернутся к значениям начала-середины декабря. Впрочем, при реализации подобного сценария эти уровни начала декабря стоит скорее рассматривать как точку для новых продаж.

Нефть в среду находится в районе $50 за баррель Brent, драгметаллы продолжают классически дорожать в обстановке неопределенности. В Европе биржи в среду не работают, в США выйдет "Красная книга" (данные по розничным продажам), индекс цен на жилье и пул данных от ФРБ Ричмонда - статистика может оказать влияние на расстановку сил игроков.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, работавшие в среду азиатские рынки оставались под давлением прежних глобальных факторов во главе с беспокойством по поводу замедления мировой экономики, тогда как и без того тревожную картину дополняет политическая неопределенность в Штатах. Масла в огонь подлили недавние откровенно агрессивные высказывания в адрес главы ФРС Дж.Пауэлла.

Японский Nikkei 225 подрос на 0,9% после обвала к 20-месячному минимуму (днем ранее индекс упал на 5%), фьючерсы на S&P 500 перед возобновлением торгов в США также делают попытки коррекции, что может прервать серию "медвежьих" торговых сессий. Рынки Британии, Германии и Франции возобновят работу только в четверг.

Игроков отпугивает простановка работы правительства США (которая уже вряд ли возобновится до конца года), напряженные отношения между Д.Трампом и ФРС, продолжающаяся торговая война США с Китаем и неопределенность во многих аспектах, включая политический и экономический. Это фундаментальные и значимые факторы давления на доллар, которые рискуют подорвать восходящий тренд USD в следующем году, если положение дел не изменится в лучшую сторону, считает Н.Ламберт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+32,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,4%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+5,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-8,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-4,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 2,249 млрд рублей (из них 1,113 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).