На крипторынке сохранится повышенная волатильность - ГК "Форекс Клуб"

"На криптовалютном рынке начался период повышенной воалтильности. После резкого роста, который можно было принять за "предновогоднее ралли" произошел такой же резкий обвал котировок. Вероятно, до Нового года крипторынок продолжит оставаться таким же непредсказуемым. Плохой новостью для цифровых денег стало сообщение о том, что один из известных производителей оборудования для майнинга - японская GMO Internet Group - больше не будет заниматься разработкой, производством и продажей соответствующего оборудования. Это связано с большими убытками, которые компания понесла в конце текущего года из-за резкого падения курсов криптовалют. На 11:00 курс биткоина за сутки упал на 1,52% - до 3745 долларов при капитализации $66,7 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 5,33% - до 131,4 доллара, его капитализация составила $13,8 млрд. Litecoin обвалился на 10,66% - до 31 доллара с капитализацией $1,9 млрд. Курс XRP за сутки упал в цене на 1,35% - до 0,37 доллара, а капитализация достигла $15,5 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $129,7 млрд. По прогнозам финансовых скаутов, на крипторынке будет наблюдаться повышенная волатильность, но в ближайшей перспективе курс биткоина может опуститься до 3500 долларов, Ethereum - до 130 долларов, XRP - до 0,35 доллара, Litecoin - до 30 долларов", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.