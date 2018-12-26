Минфин РФ не сможет в полном объеме разместить ОФЗ - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня Минфин РФ предпримет очередную попытку разместить на аукционе облигации федерального займа одного выпуска на 7,29 миллиарда рублей. Однако, на мой взгляд, даже усилия Банка России сохранить более привлекательный спред между доходностью американских казначейских "бондов" и российскими облигациями федерального займа не дают ощутимого эффекта, и крайне негативный сантимент, сложившийся на внешних биржевых площадках, не позволит ведомству в полном объеме разместить ОФЗ", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.