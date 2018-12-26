Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB могут выступить отметки 68.5-69.5 - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики. Цены на Brent незначительно снижаются до отметки $50.2/bbl (-0.1%), фьючерсы на WTI прибавляют около 0.3% (42.7/bbl). Напомним, что накануне рынок нефти испытал серию масштабных распродаж, в результате которых цены на нефть упали до минимумов с июля 2017 года. Причиной выступили ожидания игроков о возможной разбалансировке рынка: рекордные уровни добычи приводят к росту предложения, а риск замедления мировой экономики создаёт неопределённость относительно спроса на энергоресурсы. Мы уже отмечали, что при отсутствии данных о достижении баланса на нефтяном рынке среди инвесторов будут преобладать негативные настроения, что не позволит ценам на нефть продемонстрировать положительную динамику. Стоит отметить, что представители стран-экспортеров все чаще пытаются повлиять на настроение участников рынка с помощью словесных интервенций. Накануне глава Минэнерго РФ вслед за комментариями министра энергетики ОАЭ отметил, что баланс спроса и предложения будет достигнут на нефтяном рынке в первом квартале 2019 года в результате действия сделки ОПЕК+, которая при необходимости может быть модифицирована. Ввиду рождественских праздников и низких объёмов торгов мы не ожидаем сегодня значительного изменения нефтяных котировок", - комментируют ситауацию на рынке нефтиэксперты "Нордеа Банка".