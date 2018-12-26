По паре CNY/RUB потенциал роста ограничен - ИК "ФИНАМ"

"В начале текущей недели юань пытается подрасти по отношению к российскому рублю и американскому доллару. На текущей неделе участникам рынка стоит проследить за индексом потребительского доверия в США. Согласно нашим ожиданиям, в декабре показатель составил 133,7 пункта. Кроме того, в пятницу будет обнародована еженедельная статистика по запасам нефти в США. На дневном графике пара CNY/RUB торгуется в рамках "среднесрочного треугольника" с нижней границей около 95. Верхняя граница проходит около 103. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.