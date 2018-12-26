Рынок акций откроется в "минусе" - ITI Capital

"Мы ожидаем, что российский рынок акций откроется в "минусе" на фоне негативной динамики на азиатских площадках. Во вторник американские и европейские биржи были закрыты по случаю празднования Рождества. Японские акции упали на 5% во вторник, в результате чего снижение индекса Nikkei по сравнению с октябрьским максимумом достигло более чем 20%. В среду все основные индексы региона продолжают торговаться в "красной зоне". Динамика цены на нефть остаётся отрицательной. Котировки Brent на "Московской бирже" во вторник снижались до 47 долларов за баррель и закрылись на уровне 49,4 долл./барр. На ICE в среду утром Brent торгуется немного выше 50 долл./барр." - отмечают в ITI Capital.