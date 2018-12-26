Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на фоне неоднозначных сигналов из США. Фьючерсы на фондовые индексы США теряют 0,1-0,2% после обвала по итогам предрождественской сессии. Рынки акций Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, тайваньский TAIEX - на 0,5%. Вместе с тем японский Nikkei 225 закрыл торги 26 декабря ростом на 0,89%.

Негативом для фондовых рынков стала информация CNN о растущем недовольстве американского президента Дональда Трампа деятельностью Стивена Мнучина на посту министра финансов. Источник CNN сообщил, что Д.Трамп готов возложить ответственность за обвал финансовых рынков на С.Мнучина, отчаянно пытающегося в последние дни успокоить Уолл-стрит. В ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Д.Трамп заявил о доверии С.Мнучину. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек". Тем не менее, по словам источника CNN, "Мнучин находится под ударом".

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по его мнению, фондовые рынки продолжат оставаться нестабильными еще какое-то время. Высокая рыночная волатильность и растущие экономические риски за рубежом говорят в пользу сохранения масштабных стимулирующих мер японским ЦБ, отметил Х.Курода, выступая в Токио.

В свою очередь нефть Brent пытается стабилизироваться в среду после падения ранее в ходе торгов ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года, цена WTI растет. Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $50,35 за баррель, что на 0,24% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на 6,22% - до $50,47 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,45% - до $42,72 за баррель. По итогам торгов 24 декабря контракт снизился в цене на 6,71% - до $42,53 за баррель.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил накануне, что нефтяной рынок, по его мнению, будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи, заключенному ранее странами ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,523 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,198 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 декабря вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 570,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк-001Р-02" (+0,96%), "Газпром капитал БО-03" (+0,8%) и "Транснефть-001P-05" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром капитал БО-04" (-0,8%), "Газпромбанк БО-17" (-0,55%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-12 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 18 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,14% годовых. Ей соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 9,46% годовых.

ООО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 700 млн рублей на уровне 12% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 12,55% годовых. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 27 декабря. Кроме того, компания выставила на 31 января дополнительную оферту по облигациям серии БО-П04. Заявки могут быть поданы с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 30 января. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций. Количество приобретаемых бумаг - до 700 тыс. штук включительно. Агент по приобретению - Совкомбанк. "Мосбиржа" 14 августа зарегистрировала изменения в программу облигаций компании серии 001Р. Как сообщалось, эмитент увеличил объем программы до 15 млрд рублей, ранее объем составлял 5 млрд рублей.

ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 объемом 25 млрд рублей в размере 9,75% годовых. Ставка 2-10-го купонов будет равна сумме ключевой ставки Банка России по состоянию на 2-й рабочий день до начала купонного периода и 2%. Купоны полугодовые. Сбор заявок на бонды прошел 25 декабря. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 26 декабря. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации планируется размещать на срок до 10 лет.

АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("ЦППК") установило ставку 2-го купона облигаций серии П01-БО-01 на уровне 7,55% годовых. Компания в декабре 2017 года завершила размещение дебютного выпуска объемом 4 млрд рублей, реализовав 12,5% выпуска на сумму 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,55% годовых. Срок обращения займа - 10 лет. По выпуску предусмотрена выплата годовых купонов. В настоящее время в обращении также находится выпуск облигаций компании серии П01-БО-02 объемом 4 млрд рублей.

Банк "ДОМ.РФ" (ранее банк "Российский капитал") установил ставку 9-10-го купонов облигаций серий БО-03 и БО-04 в размере 8,2% годовых. Эмитент разместил бонды БО-03 на 3 млрд рублей и БО-04 на 4 млрд рублей в январе 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона - 7,75% годовых. По облигациям серии БО-03 предусмотрена оферта с исполнением 22 января, серии БО-04 - 24 января.

Банк "Держава" определил ставку 23-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Величина ставки 17-28-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России и премии в размере 1,25% годовых. Ставка текущего 22-го купона - 8,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 июля 2020 года. Дата погашения бондов - 10 июля 2023 года.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 в размере 12,75% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в октябре. Ставка 1-го купона составляет 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-40-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%.

Совкомбанк приобрел в рамках оферты 15,65 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 0,75% выпуска. Банк разместил 8-летние облигации объемом 2 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.