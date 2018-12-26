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Главная / Мнения аналитиков / Мотивации для дальнейших распродаж на отечественном рынке акций нет - "Открытие Брокер"
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26 декабря 2018 года 09:37
Мотивации для дальнейших распродаж на отечественном рынке акций нет - "Открытие Брокер"
"Внешнюю ситуацию перед стартом торгов в РФ можно назвать нейтральной. Азиатские индексы уже не стремятся к совместному обвальному падению. Нефть предпринимает попытки роста. Американский рынок вполне способен провести предстоящие торги в "плюсе". Соответственно, мотивации для дальнейших распродаж на отечественной фондовой площадке нет", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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26 декабря 2018 года 19:45
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за отскочившей нефтью после падения, подъем сдерживался невнятной коррекцией после рождественских праздников в США; индекс МосБиржи за счет ослабления рубля закрепился выше рубежа 2300 пунктов. читать дальше
.26 декабря 2018 года 19:40
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного сократил потери, но продолжает дешеветь к бивалютной корзине благодаря ускорению роста цен на нефть. читать дальше
.26 декабря 2018 года 18:55
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 68,4-69,6 рубля - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль вечером снижался к доллару и к евро после прохождения пика налогового периода декабря, пришедшегося на текущую неделю. Дорожающая нефть не помогала российской валюте, которая продолжила демонстрировать раскорреляцию с "черным золотом". Курс доллара к 18:24 мск повышался на 0,6% до 69,05... читать дальше
.26 декабря 2018 года 18:53
Москва. 26 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за Рождественских праздников в Европе и США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют яркой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:50
Акции Сбербанка (+20%) на российском фондовом рынке с начала года подешевели на 17%, в долларовом выражении их котировки из-за ослабления рубля упали на 35%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В начале сентября котировки Сбербанка обновили 12-месячный минимум... читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:21
"По российскому рынку рекомендуем покупку "префов" "Ленэнерго". Бумаги отскакивают от нижней границы восходящего канала. После этого движение вверх может продолжиться. Входить с целью продолжения движения рекомендуется близко к рыночной на уровне 93 рубля. Защитный "стоп-лосс" на уровне 87... читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
.26 декабря 2018 года 16:47
Ожидаемая средняя дивидендная доходность на рынке акций в следующем году может составить 7% - ITI Capital
"Российский фондовый рынок, который с начала года снизился на 2% в долларах США (что сопоставимо с динамикой индексов США), остается самым дешевым в мире с мультипликатором P/E чуть выше 5x. При этом ожидаемая средняя дивидендная доходность в следующем году может составить 7%. Это самый высокий... читать дальше
.26 декабря 2018 года 16:29
"Фьючерсы на американские индексы указывали на возможность роста в пределах 0,5-0,6% в начале торгов. Президент США Д. Трамп заверил в том, что у него нет планов по увольнению министра финансов С. Мнучина, что немного успокоило инвесторов на счёт углубления политического кризиса в Белом доме.... читать дальше
.26 декабря 2018 года 16:00
Можно предположить, что существенного ослабления рубля до конца года всё же не будет - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжил своё ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3535 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,90%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,28%. Налоговые платежи уходят в прошлое, и спрос на отечественную валюту заметно снизится.... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:40
Москва. 26 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников во второй день рождественских праздников. читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:33
Рекомендуем покупать бессрочные обязательства "Альфа-банка", еврооблигации ВТБ, ВЭБ и Pemex - ITI Capital
"С момента начала продаж на глобальном фондовом рынке российский рынок еврооблигаций существенно вырос: в среднем на 3–4% за три месяца. Сильнее всего подорожали "бонды" ВЭБа, которые прибавили в цене 8%. "Хуже рынка" котировались долговые обязательства МКБ и бессрочные облигации "Альфа-Банка".... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:18
"Если сегодня не удастся выкупить просадку и вернуться выше 2320 пунктов по индексу МосБиржи, то можно будет говорить о смещении локальных ориентиров в сторону 2240 пунктов. Позитивная динамика за океаном может придать сил "быкам". В целом ближайшие перспективы отечественного рынка будут зависеть... читать дальше
.26 декабря 2018 года 14:52
Корреляция между рублем и ценами на нефть снова ослабла в связи с высоким предложением иностранной валюты на рынке в преддверии налоговых выплат - ITI Capital
С начала октября нефть марки Brent подешевела более чем на 40%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В первую очередь, это было обусловлено рекордным ростом нефтедобычи в США — суточный объем добычи с начала года вырос на 2,1 млн барр., причем треть этого... читать дальше
.26 декабря 2018 года 14:26
У России есть шансы сохранить инфляционные ожидания на 2019 год на уровне 3,5 - 4% - Dukascopy Bank SA
Инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4-4,1%, цитирует Прайм первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова. "Инфляция где-то 4-4,1% на этот год. Чуть, наверное, больше четырех", - сказал Силуанов. Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в... читать дальше
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