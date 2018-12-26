Утренние прогнозы: сигналов нет

В целом аналитики предполагают возможным небольшое снижение рынка акций РФ в начале торгов среды. Однако мотивации для сильной распродажи нет.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Хотя внешний фон и остается умеренно негативным, оснований для усиления продаж пока недостаточно, цены на нефть Brent стабилизировались вблизи психологически важного уровня $50 за баррель, в США президент смягчил тон высказываний в отношении ФРС (что, впрочем, пока не восстановило доверия инвесторов к рынку акций). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 68,5-69 по паре доллар-рубль".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,3-0,5%, в районе 2280-2285 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2260, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2300, 2320 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения в ожидании открытия рынка акций в США. Для локальных биржевых "быков" сдерживающим фактором станет опасная близость контрактов на нефть сорта Brent к важному уровню поддержки $50 за баррель".

ГК "Форекс Клуб" (Иван Марчена): "Российский рынок акций на открытии торгов в среду может продолжить свое снижение на фоне невнятной динамики цен на нефть и отсутствия сигналов с западных бирж".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешнюю ситуацию перед стартом торгов в РФ можно назвать нейтральной. Азиатские индексы уже не стремятся к совместному обвальному падению. Нефть предпринимает попытки роста. Американский рынок вполне способен провести предстоящие торги в "плюсе". Соответственно, мотивации для дальнейших распродаж на отечественной фондовой площадке нет".