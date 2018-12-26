Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду. Brent стабилизировалась в среду, цена WTI растет.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на фоне неоднозначных сигналов из США.

Фьючерсы на фондовые индексы США теряют 0,2-0,3% после обвала по итогам предрождественской сессии.

Рынки акций Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздником.

Японский Nikkei 225, демонстрировавший уверенный подъем в начале сессии 26 декабря, перешел к снижению и теряет 0,3%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, тайваньский TAIEX - на 0,5%.

Негативом для фондовых рынков стала информация CNN о растущем недовольстве американского президента Дональда Трампа деятельностью Стивена Мнучина на посту министра финансов.

Источник CNN сообщил, что Д.Трамп готов возложить ответственность за обвал финансовых рынков на С.Мнучина, отчаянно пытающегося в последние дни успокоить Уолл-стрит.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Д.Трамп заявил о доверии С.Мнучину. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек".

Тем не менее, по словам источника CNN, "Мнучин находится под ударом".

"Информация CNN стала важным фактором для фондовых рынков, которые пытаются найти какие-то ориентиры в этот праздничный период", - отмечает аналитик SBI Securities в Токио Хидеюки Судзуки.

"Падение рынка продолжается в Азии, фьючерсы на фондовые индексы США также дешевеют. Все это показывает, насколько серьезным является беспокойство инвесторов", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по его мнению, фондовые рынки продолжат оставаться нестабильными еще какое-то время. Высокая рыночная волатильность и растущие экономические риски за рубежом говорят в пользу сохранения масштабных стимулирующих мер японским ЦБ, отметил Х.Курода, выступая в Токио.

Котировки акций японских производителей продуктов и страховщиков снижаются в среду. Стоимость бумаг Asahi Group упала на 2,2%, Japan Tobacco - на 3,7%, Dai-ichi Life - на 1,6%.

В то же время акции Toyota подорожали на 1,1%.

Brent стабилизировалась в среду после падения ранее в ходе торгов ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года, цена WTI растет.

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $50,39 за баррель, что на $0,08 (0,16%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $3,35 (6,22%) - до $50,47 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,4%) - до $42,7 за баррель. По итогам торгов 24 декабря контракт снизился в цене на $3,06 (6,71%) - до $42,53 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

"Сейчас мы видим несколько "медвежьих" факторов на нефтяном рынке, и ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. "Медвежий" тренд, вероятно, сохранится еще какое-то время", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Rakuten Securities в Токио Сатору Йосида.

"Цены на нефть могут подняться, если ОПЕК+ объявит о новых мерах, включая дополнительное сокращение добычи", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил накануне, что нефтяной рынок, по его мнению, будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи, заключенному ранее странами ОПЕК+.