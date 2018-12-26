Фондовый рынок РФ может продолжить падение - ГК "Форекс Клуб"

"Российский рынок акций на открытии торгов в среду может продолжить свое снижение на фоне невнятной динамики цен на нефть и отсутствия сигналов с западных бирж. Накануне российский рынок продолжил свое снижением по основным индексам на фоне внешнего негатива и невысокого объема торгов из-за рождественских каникул на западных биржах. По итогам дня индекс МосБиржи снизился на 1,35% - до 2290,86 пункта, а индекс РТС - на 2%, до 1048,71 пункта. Индексы вернулись к минимумам августа текущего года (индекс МосБиржи) и августа 2017 года (индекс РТС). Азиатские рынки в среду не показывают единой динамики. Торги на американских рынках возобновятся в среду, а на европейских только в четверг. Негатив на рынок привносит ситуация в США, где пока так и не могут утвердить бюджет страны. Мировые цены на нефть в среду не показывают единой динамики после того, как во вторник торги фьючерсами на нефть не проводились в связи с Рождеством. В понедельник нефтяные котировки обвалились сразу на 6%", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.