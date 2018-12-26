Утром возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Хотя внешний фон и остается умеренно негативным, оснований для усиления продаж пока недостаточно, цены на нефть Brent стабилизировались вблизи психологически важного уровня $50 за баррель, в США президент смягчил тон высказываний в отношении ФРС (что, впрочем, пока не восстановило доверия инвесторов к рынку акций). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 68,5-69 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.