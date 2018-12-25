Рынок акций РФ к закрытию сократил утренние потери, индекс МосБиржи закрылся выше 2290п

Москва. 25 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов во вторник отыграл часть утренних потерь, понесенных в результате закрытия игроками позиций по сигналам "стоп-лосс" на фоне обвалившихся мировых площадок в канун западного Рождества; индекс МосБиржи смог закрыться выше 2290 пунктов после провала утром ниже 2260 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2290,86 пункта (-1,4%, минимум дня - 2258,56 пункта), индекс РТС - 1048,71 пункта (-2%, минимум дня - 1033,31 пункта - минимум с августа 2017 года); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 68,82 руб./$1 (+0,24 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5% и -2,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%).

Выросли акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "префы" "Россетей" (+1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Индексы в США накануне упали на 2,2-2,9% после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Фондовые биржи США работали по укороченному графику (до 21:00 МСК), а во вторник рынки США и Европы закрыты в связи с празднованием западного Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего.

В отсутствие статданных инвесторы реагировали на политические новости.

Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 МСК) 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Таким образом, президент США Дональд Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорилось в воскресном заявлении Минфина.

Между тем воскресные беседы С.Мнучина с главами шести ведущих банков США не успокоили инвесторов и самого Д.Трампа, отмечает агентство Bloomberg. Следующей мишенью Д.Трампа может стать сам министр финансов С.Мнучин, на которого глава государства, вероятно, возложит ответственность за обвал финансовых рынков.

Во вторник снизилась фондовая Азия (Япония обвалилась на 5%, Китай - на 0,9%), фьючерс на индекс S&P 500 накануне закрылся падением на 3%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent накануне упала до $50,49 за баррель (-6,2%), уровень цен на $2,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник; февральская цена WTI откатилась до $42,68 за баррель (-6,4%).

Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, американский мультикризис решил прийти раньше времени. Кроме опасений за банковский сектор, появились и новые политические риски: в СМИ появились слухи, что президент США Д.Трамп может уволить министра финансов С.Мнучина. После отставки министра обороны ситуация становится совершенно "токсичной" для главы США. Соответственно, если в Вашингтоне поднимается ураган, то "чихают" все рынки. Для отечественной площадки образовалась собственная локальная беда в виде провала котировок Brent, хотя в Лондоне во вторник торги Brent не ведутся. Активность торгов оказалась выше, чем можно было бы предположить в Рождество, что объясняется принудительным закрытием позиций.

Отсутствие внешних участников торгов спасает рубль от излишней нервной реакции, а спрос экспортеров на рубли гасит инициативы местных продавцов. Стоит также обратить внимание на сообщения в прессе о том, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил европейцам рассчитываться за российский газ и нефть в евро вместо долларов США. Естественно, что это отвечает интересам как РФ, так и Европы, но вряд ли вызовет одобрение в Вашингтоне.

Слабость нефти на московских торгах во многом объясняется заявлением пресс-секретаря президента РФ об отсутствии планов по совещанию с Саудовской Аравией по текущему провалу котировок. Соответственно, отсутствие нефтяных новостей является негативом для нефти. Производители пока хранят молчание и никоим образом не стараются купировать падение на фоне ухудшения глобальных прогнозов. Кроме весьма значительных объемов добычи, риски дисбаланса связаны с замедлением ряда региональных экономик, а также, возможно, спада, включая даже США. На этом фоне, как пишет Wall Street Journal, американские банки резко снизили свои прогнозы на 2019 год. В декабре ожидания по Brent упали до $69 против $77 в ноябре. По WTI ожидания составляют немногим выше $63 вместо прежних $70. Естественно, что многое будет определяться планами инвестиций, но пока о сокращении капиталовложений объявляют лишь некоторые представители сланцевой индустрии, отмечает аналитик.

В России, напротив, если вспомнить недавние заявления главы "Роснефти" (MOEX: ROSN), готовы бороться за долю рынка при любой цене, хотя с позиции государственной политики подобный подход крайне разрушителен. Достаточно вспомнить бюджетные проблемы 2016 года, когда Brent дешевела до $27,1. Впрочем, страхи вторника могут оказаться преувеличенными, и уже в среду рынки смогут отыграть потери, если, конечно, падение на Уолл-стрит не начнет создавать проблемы с ликвидностью американских финансовых организаций, считает А.Кочетков.

По словам старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, рынок акций РФ во вторник остался в ощутимом "минусе", и хотя по сравнению с началом торгов ситуация стала чуть проще, рынок не стремится выкупить продажи и даже не готовится к этому. Для индекса МосБиржи краткосрочный диапазон колебаний вырисовывается довольно широким - 2245-2300 пунктов. Индекс РТС проведет ближайшие сутки в коридоре 1035-1050 пунктов. Есть шанс, что с возвращением западных инвесторов к торгам "медведи" на рынке вновь пойдут в атаку, считает аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин, рубль после налогового периода вновь попал под давление стремительно дешевеющей нефти, а также ожиданий возвращения Центробанка на рынок со скупкой валюты в рамках "бюджетного правила" уже в январе. Несмотря на панические распродажи на рынке акций, все прогнозы аналитиков, даже самые негативные, по-прежнему предусматривают рост на 10-15% от уровня начала декабря. Учитывая текущие ценовые уровни, сейчас хороший момент для формирования позиций в акциях, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник отыграл упавшую накануне Америку и последовавшую за ней во вторник Азию. Японский индекс Nikkei 225 упал более чем на 20% с пика, зафиксированного в начале октября, вступив на так называемую территорию "медвежьего рынка". Позитивных драйверов до конца года (например, видимого прогресса в торговых переговорах США и Китая) может так и не поступить. Поздно вечером в среду Американский институт нефти выпустит отчет по запасам нефти и нефтепродуктов.

Акции "Норникеля" после обновления исторических максимумов в середине декабря откатились к уровням конца ноября (район 12500 рублей), где приостановили снижение. Индикатор ADX указывает на затухание восходящего тренда и опасность закрепления ниже важной поддержки с перспективой падения в район 12150 рублей и ниже. Попытаться сыграть на отскок от поддержки можно лишь в случае существенного улучшения внешнего фона, считает Е.Кожухова.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, российские индексы не смогли противостоять внешнему негативу, да и динамика цен на нефть не предполагает роста активов. Brent пробила отметку $51 и теперь целится на ключевой психологически важный уровень $50, также поддавшись панике на Уолл-стрит, которая перекинулась на все рисковые активы.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, инвесторы уделяют большое внимание американским политическим новостям, которые способствуют росту нервозности на рынках и провоцируют "рискофобию". Президент США Д.Трамп вновь подверг критике председателя ФРС Джерома Пауэлла, фактически поставив наиболее значимый из глобальных финансовых регуляторов на один уровень с центробанками развивающихся рынков, которым приходится прикладывать большие усилия, отстаивая свою независимость от исполнительной власти. Дальнейшее развитие конфликта между Белым домом и Конгрессом США также не обнадеживало инвесторов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-16,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-5,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-5,1%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,6%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-3,9%), GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,9%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,7%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-5,6%, до 89,6 рубля) с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 9 месяцев составят 4,39 рубля на акцию, закрытие реестра 26 декабря).

Выросли бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+37,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+8,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,561 млрд рублей (из них 6,299 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).