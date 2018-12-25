Вполне вероятно, что уже в первом квартале 2019 года нас ожидает снижение рубля до 70 против доллара - Аналитика Онлайн

"Ситуация на американском фондовом рынке, падение нефтяных цен, рождественские и новогодние каникулы являются очень большим риском для курса отечественной валюты. Сегодня мы видим достаточно ровную динамику в торгах на "Московской бирже". Однако происходит это на фоне закрытия западных фондовых площадок. Если бы сегодня американские рынки были открыты, и там продолжалось бы падение, то, скорее всего, рубль установил бы новые минимумы. Однако сегодня этого не происходит, вполне вероятно, что в текущий курс уже заложены все те риски, которые сейчас могут "ударить по деревянному". Маловероятно, что до конца текущего года нас ожидают какие-то существенные колебания. В следующем году, вероятнее всего, мы увидим новые экстремумы в валютной паре доллар/рубль. Вполне вероятно, что уже в первом квартале 2019 года нас ожидает снижение рубля до 70 против доллара", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.