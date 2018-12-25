Российский рынок акций довольно неплохо выстоял на фоне обвала во всём в мире - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок во вторник продолжает "рушиться" в гордом одиночестве, отыгрывая обвальное падение биржевых индексов в США и цен на нефть, произошедшее накануне. Ещё почти 3% потеряли американские индексы и почти на 7% рухнули цены на нефть из-за политического "цирка", который опять "зажигает огни" в США. Трампу пока так и не удалось согласовать включение в новый бюджет 5 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой, поэтому временная приостановка финансирования правительства продолжается. Как только удастся утвердить проект бюджета на следующий год, мы увидим резкое восстановление бирж по всему миру, но в какой день это произойдёт, никто не знает. Каждый день промедления провоцирует на финансовых рынках всё больший хаос, который приводит к бесконтрольному обвалу всех рисковых активов. Рублёвый индекс "Московской биржи" во вторник теряет ещё 1,9%, торгуясь в районе 2280 пунктов, при этом валютный РТС снижается на 2,3%, откатываясь до 1045 пунктов. Под сильнейшей распродажей находятся все сектора российского рынка, но, несмотря на текущую динамику, российский рынок акций довольно неплохо выстоял на фоне обвала во всём в мире", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.