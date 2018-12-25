Рубль отыграл часть утренних потерь к доллару и евро днем во вторник

Москва. 25 декабря. Доллар США и евро заметно отошли от максимальных отметок первой половины дня и лишь немного растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в день, когда западные биржи закрыты в связи с празднованием Рождества по григорианскому календарю. Объемы сделок на бирже существенно ниже, чем обычно.

Курс доллара США составил 68,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 78,18 руб./EUR1, поднявшись всего на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,91 копейки - до 72,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 декабря на 33,75 копейки, до 68,7448 руб./$1, и увеличил курс евро на 54,23 копейки, до 78,4309 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно сократил утренние потери к доллару и евро на фоне низкой активности игроков в связи с празднованием западного Рождества. Во вторник, 25 декабря, закрыто большинство бирж мира.

Президент США Дональд Трамп раздумывает над отставкой главы Минфина Стивена Мнучина, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник. Другой источник рассказал агентству, что Д.Трамп примет решение о будущем С.Мнучина в зависимости от показателей фондового рынка США. Bloomberg напоминает, что ранее также стало известно о планах президента уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, хотя впоследствии С.Мнучин опроверг эту информацию.

Накануне Д.Трамп раскритиковал работу ФРС, на прошлой неделе повысившую базовую процентную ставку в четвертый раз за текущий год. "Единственная проблема нашей экономики - это Федрезерв, - заявил президент в соцсети Twitter. - Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн, сильного доллара или даже вызванной демократами приостановки работы правительства из-за вопроса о границах. ФРС похожа на сильного игрока в гольф, который не может набрать очков, потому что он не может загнать мяч в лунку".

Около трети расчетов в долларах по российским экспортным контрактам осуществляется с задержками, которые порой составляют и месяц, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сложности с проведением долларовых платежей, связанные с санкционным режимом и их различной трактовкой, встречаются с контрагентами практически всех стран, куда компании РФ осуществляют экспорт услуг и товаров. А.Силуанов отметил также, что пока правительство не давало никаких директив госкомпаниям, которые понуждали бы их переходить на расчеты в евро или других валютах.

"Пока таких директив мы не давали. Мне кажется, сами компании заинтересованы в том, чтобы деньги за оказание услуг, поставленную продукцию, поступали вовремя, а не с задержкой на, бывает и так, месяц. Очевидно, что сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше расчетов происходит в евро, юанях, рублях, чтобы обеспечить стабильность платежей и быть более уверенными, что расчеты по контрактам будут обеспечены в полном объеме и в срок", - сказал А.Силуанов.

В понедельник нефтяной рынок обвалился. Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

Во вторник нефтяные площадки закрыты в связи с празднованием западного Рождества.

"Риски ослабления рубля возрастают на фоне распродаж нефтяных фьючерсов: Ввиду закрытия американских и европейских площадок на период Рождественских праздников и отсутствия выхода значимой статистики, именно ситуация на нефтяном рынке может оказать давление на российскую валюту в ходе ближайших двух торговых сессий. Кроме того, увеличивается вероятность закрытия длинных позиций по рублю перед праздничными выходными, в результате чего российская валюта также может потерять часть позиций. Основным фактором, способным локально поддержать рубль, остаются налоговые платежи, пик которых приходится на сегодня", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Российский рубль снижается в парах с иностранными валютами. От обвала накануне рубль все-таки удержал налоговый период, но это не значит, что он защищен - продажи будут, но чуть позже. Вероятный коридор колебаний в паре "доллар-рубль" на сегодня составляет 68,65-69,15 руб./$1, а в паре "евро-рубль" - 78,20-78,75 руб./EUR1", - подчеркивает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

Банк России провел во вторник, 25 декабря, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 229,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 480 млрд рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 18 декабря, банки разместили в ЦБ 1 трлн 403,2 млрд рублей (при лимите 1 трлн 710 млрд рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 25 декабря также провел доразмещения 16-го и 15-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 16-го выпуска на 45 млрд 430 млн рублей по цене отсечения 99,948% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 166 млрд 942,7 млн рублей. Кроме того, Банк России разместил бумаги 15-го выпуска на 2 млрд 630 млн рублей по цене отсечения 99,967% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 6 млрд 887,5 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,94% и 8,05% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 8,28%, 8,61% и 8,7% годовых соответственно.