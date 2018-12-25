Отсутствие внешних участников торгов спасает рубль от излишней нервной реакции, а спрос экспортёров "гасит" инициативы местных продавцов - "Открытие Брокер"

"У рубля положение неплохое благодаря налоговому периоду. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3380 рублей. Ставки MosPrime не изменились: однодневная - 7,94%, недельная - 8,05%, а месячная - 8,28%. Торги валютными парами были вялыми из-за отсутствия европейских и американских дилеров. Однако иена укреплялась в утренние часы до 110,1 за доллар, но затем отошла от максимальных значений дня в район 110,35 за доллар. В остальном отсутствие внешних участников торгов спасает рубль от излишней нервной реакции, а спрос экспортёров на рубли "гасит" инициативы местных продавцов. Стоит также обратить внимание на сообщения в прессе о том, что министр экономического развития РФ М. Орешкин предложил европейцам рассчитываться за российский газ и нефть в евро вместо долларов США. Естественно, что это отвечает интересам как РФ, так и Европы, но вряд ли вызовет одобрение в Вашингтоне", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.