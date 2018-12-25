Сейчас явно хороший момент для формирования позиций в акциях - УК "Райффайзен Капитал"

"Рождественское ралли в этом году не состоялось. Хотя российскому рынку пока удается сохранять относительную устойчивость, несмотря на масштабный обвал более чем на 10% на мировых фондовых площадках и нефтяном рынке. По итогам прошлой недели (с 14 по 21 декабря) индекс МосБиржи снизился всего на 0,8% - до 2347 пунктов, а на этой неделе теряет почти 3%, опустившись к 2280 пунктам. Вероятно, инвесторы предпочитают выйти из акций перед длинными выходными, однако объем торгов на текущей неделе уже почти вдвое снизился по сравнению с обычными значениями. Устойчивость российского рынка обусловлена, во-первых, его и так уже высокой дивидендной доходностью, а, во-вторых, ослаблением рубля, который, с одной стороны, частично компенсировал снижение, а с другой стороны, выступает фактором поддержки для львиной доли российских компаний, ориентированных на экспорт и занимающих превалирующую долю в индексе. Все прогнозы аналитиков, даже самые негативные, по-прежнему предусматривают рост на 10-15% от уровня начала декабря. Учитывая текущие уровни, сейчас явно хороший момент для формирования позиций в акциях", - комментирует ситуацию портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин.