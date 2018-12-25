На рынках хаос - золото на подъеме - eToro

В связи с празднованием Рождества в католическом мире сегодня российские активы торгуются в гордом одиночестве. Отыгрывая вчерашний обвал индексов Уолл-стрит, которые погрузились в медвежий рынок, отечественные бенчмарки несут масштабные потери во вторник, указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Так, индекс МосБиржи и РТС снижаются на 2,2% и 2,9% соответственно и, учитывая падение нефти к новым минимумам уже вблизи уровня 50 по сорту Brent, давление на российские индексы может усилиться в ближайшей перспективе.

Нефть потеряла за день более 6%, нарушив целостность уровня 51 на всеобщей панике инвесторов, обеспокоенных событиями в США, где правительство временно приостановило работу, Федрезерв повысил ставку, а экономика подает сигналы о замедлении роста.

Рубль после вчерашней коррекции от минимумов возобновил снижение во вторник, отступая в среднем на 0,35% против доллара и евро. Доллар/рубль удержалась над уровнем 68 руб. и по-прежнему угрожает отметке 69 руб., которая будет с легкостью пройдена, если Brent не сможет удержаться над уровнем 50.

"На форексе доллар страдает от панических настроений игроков, спровоцированных событиями в Штатах - поэтому валюта и не получает поддержки в качестве защитного актива, а, напротив, теряет привлекательность в целом. В этих условиях комфортно себя чувствует золото, которое достигло полугодовых максимумов и теперь метит на уровень 1300, которого металл не касался с июня. К слову, перспективы золота выглядят гораздо благоприятнее не только в краткосрочном периоде, но и в контексте 2019 года, когда доллар, скорее всего, решительно выйдет из бычьего тренда, находящегося под угрозой", - прогнозирует эксперт eToro.